الحكومة الأردنية: إغلاق الحدود مع سوريا لحماية أمن بلادنا

أكدت ضرورة تأمين مأوى آمن للنازحين داخل حدود بلادهم

اتخذت الحكومة الأردنية، اليوم، قراراً بإغلاق الحدود مع سوريا لحماية أمن الأردن ، وتجنب أي مخاطر قد تهدد أمنه ولا تحقق مصالحه.

وقالت وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات: فتح الحدود بطلب الأمم المتحدة لتوفير مأوى للنازحين السوريين، يصطدم بهذه المصالح ، ويجب تأمين مأوى آمن للنازحين داخل حدود بلادهم.

وأضافت: المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بالدور اللازم في إغاثة اللاجئين ، والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري وتنفيذ الدور الأساسي والمهم المتمثل في إنهاء العنف والقتل.

وجددت الوزيرة الأردنية التأكيد على أن الحل ليس في فتح الحدود بل في التوصل لحل سياسي يحل أصل المشكلة.

وأشارت إلى أن الأردن مستمر في أداء واجبه الإنساني عبر إيصال المعونات الإغاثية للنازحين السوريين في الداخل السوري.