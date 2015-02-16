النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرامكو للتجارة و"البحر الأحمر" المصرية توقعان اتفاقية غير ملزمة لإمدادات النفط الخام وشراء المنتجات

في خطوة تتماشى مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية لزيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية

وقّعت شركة أرامكو للتجارة، أمس، اتفاقية غير ملزمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية لتوفير إمدادات النفط الخام على المدى الطويل لمجمع التكرير المخطط له مع مخصص لشراء المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر أرامكو للتجارة 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى مجمعها للتكرير والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.

وستمهد الاتفاقية الطريق أمام شركة أرامكو للتجارة لشراء منتجات من شركة البحر الأحمر، التي تشمل البوليمرات والأوليفينات والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات السائلة.

وتأسست شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات "شركة البحر الأحمر" لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية لهذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل تحويل السوائل إلى مواد بتروكيميائية في مصفاة البتروكيميائيات التي ستنشأ قريبًا، بين 60 و70%، وهو الركيزة الأساس في برنامج التحوّل الوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة محمد القحطاني إلى توقيع هذه الاتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مبينًا أن الاتفاقية تعد شريكًا مهمًا في مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى زيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية.

وقال: نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر لموارد النفط والغاز في مصر، البلد القادر على تنفيذ مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق كبير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.

أرامكو شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أرامكو للتجارة و"البحر الأحمر" المصرية توقعان اتفاقية غير ملزمة لإمدادات النفط الخام وشراء المنتجات
سبق

وقّعت شركة أرامكو للتجارة، أمس، اتفاقية غير ملزمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية لتوفير إمدادات النفط الخام على المدى الطويل لمجمع التكرير المخطط له مع مخصص لشراء المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر أرامكو للتجارة 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى مجمعها للتكرير والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.

وستمهد الاتفاقية الطريق أمام شركة أرامكو للتجارة لشراء منتجات من شركة البحر الأحمر، التي تشمل البوليمرات والأوليفينات والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات السائلة.

وتأسست شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات "شركة البحر الأحمر" لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية لهذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل تحويل السوائل إلى مواد بتروكيميائية في مصفاة البتروكيميائيات التي ستنشأ قريبًا، بين 60 و70%، وهو الركيزة الأساس في برنامج التحوّل الوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة محمد القحطاني إلى توقيع هذه الاتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مبينًا أن الاتفاقية تعد شريكًا مهمًا في مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى زيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية.

وقال: نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر لموارد النفط والغاز في مصر، البلد القادر على تنفيذ مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق كبير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:41 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:15 PM

أرامكو للتجارة و"البحر الأحمر" المصرية توقعان اتفاقية غير ملزمة لإمدادات النفط الخام وشراء المنتجات

في خطوة تتماشى مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية لزيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
791

وقّعت شركة أرامكو للتجارة، أمس، اتفاقية غير ملزمة مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المصرية لتوفير إمدادات النفط الخام على المدى الطويل لمجمع التكرير المخطط له مع مخصص لشراء المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر أرامكو للتجارة 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام العربي إلى مجمعها للتكرير والبتروكيميائيات المتوقع إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة.

وستمهد الاتفاقية الطريق أمام شركة أرامكو للتجارة لشراء منتجات من شركة البحر الأحمر، التي تشمل البوليمرات والأوليفينات والمنتجات المكررة والبتروكيميائيات السائلة.

وتأسست شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات "شركة البحر الأحمر" لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المكررة والبتروكيميائية، بالإضافة إلى خلق فرص تصديرية لهذه المنتجات.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل تحويل السوائل إلى مواد بتروكيميائية في مصفاة البتروكيميائيات التي ستنشأ قريبًا، بين 60 و70%، وهو الركيزة الأساس في برنامج التحوّل الوطني لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

ونوه رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو للتجارة محمد القحطاني إلى توقيع هذه الاتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات، مبينًا أن الاتفاقية تعد شريكًا مهمًا في مجال النفط والغاز، ويتماشى ذلك مع استراتيجية أرامكو السعودية الرامية إلى زيادة تحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية.

وقال: نحن ملتزمون بدعم التطوير المستمر لموارد النفط والغاز في مصر، البلد القادر على تنفيذ مشاريع متقدمة تقنيًا على نطاق كبير، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة