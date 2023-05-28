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قائد الجيش الجزائري يدعو لتنازلات متبادلة لحل أزمة البلاد

رفض الفترة الانتقالية وتمسك بإجراء الانتخابات

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الثلاثاء) إلى "حوار جاد وواقعي وبناء" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لإيجاد حل للأزمة، لكن مع التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

ونقلت "فرانس برس" عن "صالح" في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قوله: "الأولوية الآن أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدمًا نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيًا وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدًا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وبغياب مرشحين من الوزن الثقيل سوى اثنين لا يملكان أي حظوظ في قبول ملفيهما، أصبح من المحتمل جدًا أن يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، بعد أن ألغى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي.


ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير (شباط) عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين سنة من حكم "بوتفليقة"، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

وردّ الجيش عبر رئيس أركانه اليوم برفض الفترة الانتقالية، معتبراً أن "الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف، فلا شيء مستحيل والجزائر في انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم"، على حد قول "صالح".

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قائد الجيش الجزائري يدعو لتنازلات متبادلة لحل أزمة البلاد
سبق

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الثلاثاء) إلى "حوار جاد وواقعي وبناء" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لإيجاد حل للأزمة، لكن مع التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

ونقلت "فرانس برس" عن "صالح" في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قوله: "الأولوية الآن أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدمًا نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيًا وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدًا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وبغياب مرشحين من الوزن الثقيل سوى اثنين لا يملكان أي حظوظ في قبول ملفيهما، أصبح من المحتمل جدًا أن يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، بعد أن ألغى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي.


ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير (شباط) عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين سنة من حكم "بوتفليقة"، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

وردّ الجيش عبر رئيس أركانه اليوم برفض الفترة الانتقالية، معتبراً أن "الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف، فلا شيء مستحيل والجزائر في انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم"، على حد قول "صالح".

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
06:06 PM

قائد الجيش الجزائري يدعو لتنازلات متبادلة لحل أزمة البلاد

رفض الفترة الانتقالية وتمسك بإجراء الانتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم (الثلاثاء) إلى "حوار جاد وواقعي وبناء" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لإيجاد حل للأزمة، لكن مع التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية "في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

ونقلت "فرانس برس" عن "صالح" في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قوله: "الأولوية الآن أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدمًا نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيًا وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدًا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وبغياب مرشحين من الوزن الثقيل سوى اثنين لا يملكان أي حظوظ في قبول ملفيهما، أصبح من المحتمل جدًا أن يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، بعد أن ألغى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) الماضي.


ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير (شباط) عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين سنة من حكم "بوتفليقة"، ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

وردّ الجيش عبر رئيس أركانه اليوم برفض الفترة الانتقالية، معتبراً أن "الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف، فلا شيء مستحيل والجزائر في انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم"، على حد قول "صالح".

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