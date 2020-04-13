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الرياض أولى المراحل.. بدء العمل بتصاريح المستثنين من "منع التجوّل" في الـ 3 عصراً

10 آلاف غرامة المخالفين والعقوبات بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً من بينها السجن

أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، أنه سيتم بدء العمل بتصاريح المستثنين من تعليمات منع التجوّل في مدينة الرياض؛ كمرحلة أولى، اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الإثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ.

وكان المصدر قد أوضح أنه ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجوّل، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجوّل، حيث تم اعتماد نموذج موحّد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثّق التصاريح من قِبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قِبلها ومن قِبل وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن مَن لم يلتزم بالتصريح الموحّد والمعتمد سيحرّر بحقه مخالفة منع التجوّل البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

منع التجول وزارة الداخلية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض أولى المراحل.. بدء العمل بتصاريح المستثنين من "منع التجوّل" في الـ 3 عصراً
سبق

أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، أنه سيتم بدء العمل بتصاريح المستثنين من تعليمات منع التجوّل في مدينة الرياض؛ كمرحلة أولى، اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الإثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ.

وكان المصدر قد أوضح أنه ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجوّل، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجوّل، حيث تم اعتماد نموذج موحّد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثّق التصاريح من قِبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قِبلها ومن قِبل وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن مَن لم يلتزم بالتصريح الموحّد والمعتمد سيحرّر بحقه مخالفة منع التجوّل البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:16 AM

الرياض أولى المراحل.. بدء العمل بتصاريح المستثنين من "منع التجوّل" في الـ 3 عصراً

10 آلاف غرامة المخالفين والعقوبات بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً من بينها السجن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الداخلية، أنه سيتم بدء العمل بتصاريح المستثنين من تعليمات منع التجوّل في مدينة الرياض؛ كمرحلة أولى، اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الإثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ.

وكان المصدر قد أوضح أنه ولأهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجوّل، فقد بادرت الوزارة بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجوّل للفئات المستثناة من تعليمات منع التجوّل، حيث تم اعتماد نموذج موحّد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثّق التصاريح من قِبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قِبلها ومن قِبل وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، إضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن مَن لم يلتزم بالتصريح الموحّد والمعتمد سيحرّر بحقه مخالفة منع التجوّل البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن).

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