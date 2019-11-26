شرطة الباحة تكرم "آل إبراهيم"

كرّم مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، الخبير السعودي في مجال الأمراض الصدرية ومهارات الإنعاش القلبي الرئوي، الدكتور أحمد بن حمود آل إبراهيم.



يذكر أن الدكتور "آل إبراهيم" عقد دورات لأفراد القطاع الأمني، في مجال تخصصه.



كما جرى تكريم فريقه ومركز "أنفاس" راعي هذه الدورة؛ إيمانًا بالمسوؤلية الاجتماعية والشراكة المجتمعية.



وكان اللواء "الحربي" قدم شهادات الإتقان والتدريب للأفراد المتفوقين في الدورة.