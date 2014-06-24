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النمسا تبدأ استقبال المسافرين السعوديين اليوم.. والسفارة في فيينا توضح التفاصيل

أكدت أنه تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة

أحاطت السفارة السعودية في العاصمة النمساوية فينا، المواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية النمسا، علمًا بأن وزارة الخارجية النمساوية أعلنت عن الإجراءات الخاصة بدخول السعوديين اعتبارًا من اليوم الخميس.


وقالت السفارة: تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة العربية السعودية، وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءً من اليوم الخميس.

وأضافت: يجب حمل شهادة طبية أو نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافٍ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النمسا تبدأ استقبال المسافرين السعوديين اليوم.. والسفارة في فيينا توضح التفاصيل
سبق

أحاطت السفارة السعودية في العاصمة النمساوية فينا، المواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية النمسا، علمًا بأن وزارة الخارجية النمساوية أعلنت عن الإجراءات الخاصة بدخول السعوديين اعتبارًا من اليوم الخميس.


وقالت السفارة: تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة العربية السعودية، وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءً من اليوم الخميس.

وأضافت: يجب حمل شهادة طبية أو نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافٍ.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:43 PM

النمسا تبدأ استقبال المسافرين السعوديين اليوم.. والسفارة في فيينا توضح التفاصيل

أكدت أنه تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحاطت السفارة السعودية في العاصمة النمساوية فينا، المواطنين الراغبين في السفر إلى جمهورية النمسا، علمًا بأن وزارة الخارجية النمساوية أعلنت عن الإجراءات الخاصة بدخول السعوديين اعتبارًا من اليوم الخميس.


وقالت السفارة: تم تعديل قائمة الدول "ذات المخاطر الوبائية المنخفضة" لتشمل المملكة العربية السعودية، وبذلك سيسمح بدخول المواطنين إلى النمسا ابتداءً من اليوم الخميس.

وأضافت: يجب حمل شهادة طبية أو نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية أو شهادة تطعيم على الأقل جرعة واحدة أو شهادة تعافٍ.

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