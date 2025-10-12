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"نوبل الاقتصاد" للأمريكيَّيْن بول ميلغروم وروبرت ويلسون

عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية

فاز الأمريكيان بول ميلغروم، وروبرت ويلسون، اليوم، بجائزة نوبل للاقتصاد، عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالاً جديدة للمزادات، وفقاً لما ذكرت "الفرنسية".

جائزة نوبل نوبل

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"نوبل الاقتصاد" للأمريكيَّيْن بول ميلغروم وروبرت ويلسون
سبق

فاز الأمريكيان بول ميلغروم، وروبرت ويلسون، اليوم، بجائزة نوبل للاقتصاد، عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالاً جديدة للمزادات، وفقاً لما ذكرت "الفرنسية".

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
01:42 PM

"نوبل الاقتصاد" للأمريكيَّيْن بول ميلغروم وروبرت ويلسون

عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز الأمريكيان بول ميلغروم، وروبرت ويلسون، اليوم، بجائزة نوبل للاقتصاد، عن عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه للتحسينات التي أجرياها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالاً جديدة للمزادات، وفقاً لما ذكرت "الفرنسية".

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