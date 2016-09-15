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شاهد .. بدء تنظيف منفذ حرض اليمني بعد تحريره من ميليشيا الحوثي الإرهابية

يعد المنفذ أبرز حلقة وصل برية تربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان

كشف مقطع فيديو حديث أعمال تنظيف منفذ حرض اليمني الحدودي مع السعودية بعد تحريره من ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل مدة. ويُعد هذا المنفذ أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والسعودية.

ونجحت قوات التحالف والقوات اليمنية في تحرير العديد من القرى بحرض، وتوغلت في محيطها وأرجائها مؤخرًا محققة انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان في حرض وتهامة اليمن بشكل عام. وبينما تتقدم قوات دعم الشرعية تتواصل انهيارات ميليشيات الحوثي، مع سقوط القتلى من القيادات.

ويعد منفذ حرض الأبرز الذي يربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان، وكان أشهر طريق بري يربط البلدين، إلا أن الميليشيات أحدثت به أضرارًا كبيرة، وتسببت في إغلاقه قبل أن تدحرها قوات التحالف قبل مدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. بدء تنظيف منفذ حرض اليمني بعد تحريره من ميليشيا الحوثي الإرهابية
سبق

كشف مقطع فيديو حديث أعمال تنظيف منفذ حرض اليمني الحدودي مع السعودية بعد تحريره من ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل مدة. ويُعد هذا المنفذ أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والسعودية.

ونجحت قوات التحالف والقوات اليمنية في تحرير العديد من القرى بحرض، وتوغلت في محيطها وأرجائها مؤخرًا محققة انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان في حرض وتهامة اليمن بشكل عام. وبينما تتقدم قوات دعم الشرعية تتواصل انهيارات ميليشيات الحوثي، مع سقوط القتلى من القيادات.

ويعد منفذ حرض الأبرز الذي يربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان، وكان أشهر طريق بري يربط البلدين، إلا أن الميليشيات أحدثت به أضرارًا كبيرة، وتسببت في إغلاقه قبل أن تدحرها قوات التحالف قبل مدة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
01:41 AM

شاهد .. بدء تنظيف منفذ حرض اليمني بعد تحريره من ميليشيا الحوثي الإرهابية

يعد المنفذ أبرز حلقة وصل برية تربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان

A A A
محمد المواسي - الحد الجنوبي
12
62,463

كشف مقطع فيديو حديث أعمال تنظيف منفذ حرض اليمني الحدودي مع السعودية بعد تحريره من ميليشيات الحوثي الإرهابية قبل مدة. ويُعد هذا المنفذ أبرز حلقة وصل برية بين اليمن والسعودية.

ونجحت قوات التحالف والقوات اليمنية في تحرير العديد من القرى بحرض، وتوغلت في محيطها وأرجائها مؤخرًا محققة انتصارات عسكرية كبيرة في الميدان في حرض وتهامة اليمن بشكل عام. وبينما تتقدم قوات دعم الشرعية تتواصل انهيارات ميليشيات الحوثي، مع سقوط القتلى من القيادات.

ويعد منفذ حرض الأبرز الذي يربط اليمن بالسعودية من منطقة جازان، وكان أشهر طريق بري يربط البلدين، إلا أن الميليشيات أحدثت به أضرارًا كبيرة، وتسببت في إغلاقه قبل أن تدحرها قوات التحالف قبل مدة.

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