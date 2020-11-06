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بدء تطبيق الرصد الآلي لعدم الالتزام بالمسارات في الرياض وجدة والدمام

اللواء "البسامي": تعميم التجربة في كافة المملكة منتصف العام المقبل

كشف المدير العام للمرور اللواء محمد البسامي، عن موعد البدء في تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق في الرياض والدمام وجدة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بعد أسبوع من الآن كمرحلة أولى.

وأوضح أنها ستتوسع في بقية مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً: "من المتوقع إن شاء الله أن يتم الانتهاء من تغطية كافة مدن المملكة في منتصف عام 2021 القادم".

وأشار في هذا الصدد، إلى سعي وزارة الداخلية للعمل على التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في كافة الخدمات، سواء الضبطية أو تسهيل الخدمات المرورية أثناء تسجيل المركبات أو أثناء إصدار رخص القيادة.

جاء ذلك في تصريح لقناة "الإخبارية"، للحديث عن تفاصيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسار؛ حيث عبر عن أمله في هذا الصدد بأن تنعكس على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث.

وأضاف اللواء "البسامي": أن "استخدام التقنية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق امتداد لمشروع متطور، وكان آخرها تدشين مشروع رصد دخول الشاحنات للمدن في الأوقات الممنوعة في الرياض والشرقية".

ونوه "البسامي" إلى أن المؤشرات إيجابية في تحسن مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال انخفاض أعداد الحوادث المرورية الجسيمة والوفيات والإصابات، مشيدًا بالجهود الكبيرة من رجال الضبط المروري.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تطبيق الرصد الآلي لعدم الالتزام بالمسارات في الرياض وجدة والدمام
سبق

كشف المدير العام للمرور اللواء محمد البسامي، عن موعد البدء في تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق في الرياض والدمام وجدة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بعد أسبوع من الآن كمرحلة أولى.

وأوضح أنها ستتوسع في بقية مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً: "من المتوقع إن شاء الله أن يتم الانتهاء من تغطية كافة مدن المملكة في منتصف عام 2021 القادم".

وأشار في هذا الصدد، إلى سعي وزارة الداخلية للعمل على التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في كافة الخدمات، سواء الضبطية أو تسهيل الخدمات المرورية أثناء تسجيل المركبات أو أثناء إصدار رخص القيادة.

جاء ذلك في تصريح لقناة "الإخبارية"، للحديث عن تفاصيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسار؛ حيث عبر عن أمله في هذا الصدد بأن تنعكس على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث.

وأضاف اللواء "البسامي": أن "استخدام التقنية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق امتداد لمشروع متطور، وكان آخرها تدشين مشروع رصد دخول الشاحنات للمدن في الأوقات الممنوعة في الرياض والشرقية".

ونوه "البسامي" إلى أن المؤشرات إيجابية في تحسن مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال انخفاض أعداد الحوادث المرورية الجسيمة والوفيات والإصابات، مشيدًا بالجهود الكبيرة من رجال الضبط المروري.


06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:46 PM

بدء تطبيق الرصد الآلي لعدم الالتزام بالمسارات في الرياض وجدة والدمام

اللواء "البسامي": تعميم التجربة في كافة المملكة منتصف العام المقبل

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف المدير العام للمرور اللواء محمد البسامي، عن موعد البدء في تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق في الرياض والدمام وجدة، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بعد أسبوع من الآن كمرحلة أولى.

وأوضح أنها ستتوسع في بقية مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً: "من المتوقع إن شاء الله أن يتم الانتهاء من تغطية كافة مدن المملكة في منتصف عام 2021 القادم".

وأشار في هذا الصدد، إلى سعي وزارة الداخلية للعمل على التوسع باستخدام التقنيات الحديثة في كافة الخدمات، سواء الضبطية أو تسهيل الخدمات المرورية أثناء تسجيل المركبات أو أثناء إصدار رخص القيادة.

جاء ذلك في تصريح لقناة "الإخبارية"، للحديث عن تفاصيل الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسار؛ حيث عبر عن أمله في هذا الصدد بأن تنعكس على التقليل من زمن الرحلات المرورية وخفض أعداد الحوادث.

وأضاف اللواء "البسامي": أن "استخدام التقنية لرصد مخالفة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق امتداد لمشروع متطور، وكان آخرها تدشين مشروع رصد دخول الشاحنات للمدن في الأوقات الممنوعة في الرياض والشرقية".

ونوه "البسامي" إلى أن المؤشرات إيجابية في تحسن مستوى السلامة المرورية على الطرق من خلال انخفاض أعداد الحوادث المرورية الجسيمة والوفيات والإصابات، مشيدًا بالجهود الكبيرة من رجال الضبط المروري.


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