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"تي بي سي" تواصل العمل على أكثر من 155 مشروعًا بمناطق المملكةً

حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواقع العمل

واصلت "TBC" الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، العمل في عدد من مناطق المملكة على المشروعات المسندة إليها من قِبل الوزارة خلال الفترة الماضية، حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز، مع التزام الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل.

ونجحت الشركة في استئناف العمل على 64 مشروعًا من مشروعات المبادرات، شملت 27 مشروع روضة أطفال، 37 مشروعًا للطفولة المبكرة.

كما تمكنت من استمرار أعمال ترميم وتأهيل 21 مشروعًا: وأربعة مشروعات في منطقة جازان، ومشروعين في مكة المكرمة، وتسعة مشروعات في منطقة المدينة المنورة، وأربعة مشروعات في محافظة جدة، ومشروعين في المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد مشاريع الإنشاءات، تابعت TBC استمرار الأعمال الميدانية لإنشاء 70 مشروعًا: مشروعين في محافظة جدة، و17 مشروعًا في منطقة الرياض، و38 مشروعًا في محافظة صبيا، بالإضافة إلى 12 مشروعًا متعثرًا استمر العمل عليها في تلك الفترة.

ووضعت TBC خطة صارمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق التدابير التي أعلنت عنها وزارة الصحة، راقبت الالتزام بها من قِبل طواقمها، وأيضًا من قِبل المقاولين الشركاء، في مواقع العمل.

وتقوم خطة الشركة الاحترازية المطبقة في مواقع العمل على أربعة اشتراطات: الفرز البصري لجميع العاملين في المشروع مع بداية يوم العمل، حيث يُجرى قياس درجة الحرارة وتسجيلها في سجل يومي، وفي حال تجاوزها 37.8 درجة يعزل العامل على الفور وتبلغ الجهات المختصة.

وتتضمن الخطة الاحترازية أيضًا الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين العاملين، والالتزام بارتداء الواقيات واتباع إجراءات السلامة، والإبلاغ في حالة ظهور أعراض الإصابة المعروفة على أحد العمال أو الموظفين.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تي بي سي" تواصل العمل على أكثر من 155 مشروعًا بمناطق المملكةً
سبق

واصلت "TBC" الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، العمل في عدد من مناطق المملكة على المشروعات المسندة إليها من قِبل الوزارة خلال الفترة الماضية، حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز، مع التزام الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل.

ونجحت الشركة في استئناف العمل على 64 مشروعًا من مشروعات المبادرات، شملت 27 مشروع روضة أطفال، 37 مشروعًا للطفولة المبكرة.

كما تمكنت من استمرار أعمال ترميم وتأهيل 21 مشروعًا: وأربعة مشروعات في منطقة جازان، ومشروعين في مكة المكرمة، وتسعة مشروعات في منطقة المدينة المنورة، وأربعة مشروعات في محافظة جدة، ومشروعين في المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد مشاريع الإنشاءات، تابعت TBC استمرار الأعمال الميدانية لإنشاء 70 مشروعًا: مشروعين في محافظة جدة، و17 مشروعًا في منطقة الرياض، و38 مشروعًا في محافظة صبيا، بالإضافة إلى 12 مشروعًا متعثرًا استمر العمل عليها في تلك الفترة.

ووضعت TBC خطة صارمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق التدابير التي أعلنت عنها وزارة الصحة، راقبت الالتزام بها من قِبل طواقمها، وأيضًا من قِبل المقاولين الشركاء، في مواقع العمل.

وتقوم خطة الشركة الاحترازية المطبقة في مواقع العمل على أربعة اشتراطات: الفرز البصري لجميع العاملين في المشروع مع بداية يوم العمل، حيث يُجرى قياس درجة الحرارة وتسجيلها في سجل يومي، وفي حال تجاوزها 37.8 درجة يعزل العامل على الفور وتبلغ الجهات المختصة.

وتتضمن الخطة الاحترازية أيضًا الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين العاملين، والالتزام بارتداء الواقيات واتباع إجراءات السلامة، والإبلاغ في حالة ظهور أعراض الإصابة المعروفة على أحد العمال أو الموظفين.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:33 PM

"تي بي سي" تواصل العمل على أكثر من 155 مشروعًا بمناطق المملكةً

حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواقع العمل

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عبدالله الراجحي - جدة
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واصلت "TBC" الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، العمل في عدد من مناطق المملكة على المشروعات المسندة إليها من قِبل الوزارة خلال الفترة الماضية، حتى لا تتأثر وتيرة الإنجاز، مع التزام الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل.

ونجحت الشركة في استئناف العمل على 64 مشروعًا من مشروعات المبادرات، شملت 27 مشروع روضة أطفال، 37 مشروعًا للطفولة المبكرة.

كما تمكنت من استمرار أعمال ترميم وتأهيل 21 مشروعًا: وأربعة مشروعات في منطقة جازان، ومشروعين في مكة المكرمة، وتسعة مشروعات في منطقة المدينة المنورة، وأربعة مشروعات في محافظة جدة، ومشروعين في المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد مشاريع الإنشاءات، تابعت TBC استمرار الأعمال الميدانية لإنشاء 70 مشروعًا: مشروعين في محافظة جدة، و17 مشروعًا في منطقة الرياض، و38 مشروعًا في محافظة صبيا، بالإضافة إلى 12 مشروعًا متعثرًا استمر العمل عليها في تلك الفترة.

ووضعت TBC خطة صارمة للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفق التدابير التي أعلنت عنها وزارة الصحة، راقبت الالتزام بها من قِبل طواقمها، وأيضًا من قِبل المقاولين الشركاء، في مواقع العمل.

وتقوم خطة الشركة الاحترازية المطبقة في مواقع العمل على أربعة اشتراطات: الفرز البصري لجميع العاملين في المشروع مع بداية يوم العمل، حيث يُجرى قياس درجة الحرارة وتسجيلها في سجل يومي، وفي حال تجاوزها 37.8 درجة يعزل العامل على الفور وتبلغ الجهات المختصة.

وتتضمن الخطة الاحترازية أيضًا الالتزام بترك مسافة آمنة لا تقل عن مترين بين العاملين، والالتزام بارتداء الواقيات واتباع إجراءات السلامة، والإبلاغ في حالة ظهور أعراض الإصابة المعروفة على أحد العمال أو الموظفين.

يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.

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