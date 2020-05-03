بالأرقام.. ملخص أعداد الإصابات بكورونا حول العالم

في وقت بدأت دول أخرى في إجراءات تخفيف الإغلاق العام

سجلت الصين وروسيا، الأحد، أرقامًا قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في وقت بدأت دول أخرى في إجراءات تخفيف الإغلاق رغم استمرار تسجيل إصابات فيها.

وسجلت الهند أكثر من 2600 إصابة جديدة بالفيروس و83 وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي روسيا سجلت أكثر من 10 آلاف إصابة خلال اليوم الأخير، في أعلى ارتفاع يومي منذ بدأ تفشي الفيروس في البلاد.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا عربيًّا ودوليًّا:

- وزارة الصحة القطرية: تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- هولندا تعلن تسجيل 69 وفاة و335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 40571.

- الكويت: 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4983.

- وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و99 حالة شفاء، و7 وفيات.

- السلطات الجزائرية تقرر إغلاق المحال التجارية في 11 ولاية بعد فتحها منذ أسبوع، وذلك بسبب "عدم الالتزام بالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي؛ مما سبب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا".

- عدد الإصابات بفيروس كورونا يتخطى حاجز 3,5 مليون إصابة في أنحاء العالم.

- مراسلنا: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 168 حالة شفاء جديدة و151 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4880، فيما سُجلت حالة وفاة جديدة.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6203.

- إسبانيا: أشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع 164 حالة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 25264 حالة، فيما يمثل أدنى زيادة يومية في إسبانيا منذ 18 مارس.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ من بينها 21 حالة لعمانيين، و64 حالة لغير عمانيين، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في السلطنة إلى 2568 حالة، وعدد الوفيات 12، فيما تماثلت 750 حالة للشفاء.

- قرر والي وهران الجزائرية إعادة فرض الحظر المؤقت على ممارسة عدة نشاطات تجارية في الولاية؛ للحدّ من تفشي وباء كورونا، وذلك بعد ساعات قليلة من السماح باستئنافها.

- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: إنه سيتم فتح أبواب المساجد في 30 بالمئة من المناطق في إيران اعتبارًا من الاثنين.

- معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 793 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

- سجلت روسيا، الأحد، أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 10633 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 134686.

- شهدت الهند أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات؛ إذ اقترب عدد حالات الإصابة في البلاد من 40 ألفًا، بعد تسجيل 2600 حالة إصابة جديدة، وبلغت حصيلة الوفيات 1301 حالة، مع تسجيل 83 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

- تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وسط تخفيف بعض القيود.

- منعت الفلبين رحلات الركاب القادمة من الهبوط في أراضيها مدة أسبوع، اعتبارًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما أن البلاد سجلت نحو 9 آلاف إصابة.

- قالت كوريا الجنوبية إنها ستخفف بشكل أكبر قواعد التباعد الاجتماعي ابتداء من السادس من مايو، لتسمح بإعادة فتح الشركات.