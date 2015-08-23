النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هتان": المعيار الوطني للتطوع يهدف إلى "مأسسة" العمل التطوعي

عبر تأسيس وحدات للإدارة وفق 9 مؤشرات تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية لزيادة الفعالية

أوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور:هتان توفيق، أن المعيار الوطني للتطوع، هو إحدى مبادرات المركز، ويهدف إلى مأسسة العمل التطوعي في القطاعين الحكومي وغير الربحي، عبر تأسيس وحدات لإدارة التطوع وفق 9 مؤشرات لزيادة فعالية إدارة التطوع، لافتا إلى أن تلك المؤشرات، تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية.

وأضاف "هتان": قام (مركز التميز) بإعداد المعيار الوطني للتطوع، واعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناءً عليه تم البدء في تأسيس وحدات التطوع بالشراكة مع (الموارد البشرية)، حيث نستهدف العمل على تأسيس 290 وحدة تطوعية وفق المعيار الوطني للتطوع خلال 2021؛ بهدف تفعيل دور تلك القطاعات في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع.

وتابع: تمر رحلة التأسيس بأربعة مراحل أساسية، هي: (التعرّف) وتهدف إلى تعرّف مستشار التأسيس على المؤسسة وواقعها، و(التهيئة والتحضير) وفيها يتعرّف المستشار على إدارة المؤسسة ويضع خطة لعملية التأسيس، و(البناء) وفيها يبدأ المستشار أنشطة البناء وفق ممارسات (المعيار الوطني)، والمرحلة الأخيرة هي: (التشغيل التجريبي) ويمارس فيها مدير التطوع أدواره المباشرة بإشراف المستشار؛ لضمان جودة التأسيس واستدامته، وذلك قبل إغلاق التأسيس.

وتطلع الدكتور "هتان" لمستقبل جديد في عالم التطوع، من خلال مشروع تأسيس وحدات التطوع، يشارك فيه كل أفراد المجتمع، أصحاب المهارة أو الحرفة أو من يتطلعون لزيادة قدراتهم وخبراتهم، لافتاً إلى أنه بذلك يستفيد وطننا الغالي من كل طاقات العطاء في المجتمع السعودي ويستثمرها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هتان": المعيار الوطني للتطوع يهدف إلى "مأسسة" العمل التطوعي
سبق

أوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور:هتان توفيق، أن المعيار الوطني للتطوع، هو إحدى مبادرات المركز، ويهدف إلى مأسسة العمل التطوعي في القطاعين الحكومي وغير الربحي، عبر تأسيس وحدات لإدارة التطوع وفق 9 مؤشرات لزيادة فعالية إدارة التطوع، لافتا إلى أن تلك المؤشرات، تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية.

وأضاف "هتان": قام (مركز التميز) بإعداد المعيار الوطني للتطوع، واعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناءً عليه تم البدء في تأسيس وحدات التطوع بالشراكة مع (الموارد البشرية)، حيث نستهدف العمل على تأسيس 290 وحدة تطوعية وفق المعيار الوطني للتطوع خلال 2021؛ بهدف تفعيل دور تلك القطاعات في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع.

وتابع: تمر رحلة التأسيس بأربعة مراحل أساسية، هي: (التعرّف) وتهدف إلى تعرّف مستشار التأسيس على المؤسسة وواقعها، و(التهيئة والتحضير) وفيها يتعرّف المستشار على إدارة المؤسسة ويضع خطة لعملية التأسيس، و(البناء) وفيها يبدأ المستشار أنشطة البناء وفق ممارسات (المعيار الوطني)، والمرحلة الأخيرة هي: (التشغيل التجريبي) ويمارس فيها مدير التطوع أدواره المباشرة بإشراف المستشار؛ لضمان جودة التأسيس واستدامته، وذلك قبل إغلاق التأسيس.

وتطلع الدكتور "هتان" لمستقبل جديد في عالم التطوع، من خلال مشروع تأسيس وحدات التطوع، يشارك فيه كل أفراد المجتمع، أصحاب المهارة أو الحرفة أو من يتطلعون لزيادة قدراتهم وخبراتهم، لافتاً إلى أنه بذلك يستفيد وطننا الغالي من كل طاقات العطاء في المجتمع السعودي ويستثمرها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
02:09 PM

"هتان": المعيار الوطني للتطوع يهدف إلى "مأسسة" العمل التطوعي

عبر تأسيس وحدات للإدارة وفق 9 مؤشرات تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية لزيادة الفعالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
167

أوضح مدير مركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور:هتان توفيق، أن المعيار الوطني للتطوع، هو إحدى مبادرات المركز، ويهدف إلى مأسسة العمل التطوعي في القطاعين الحكومي وغير الربحي، عبر تأسيس وحدات لإدارة التطوع وفق 9 مؤشرات لزيادة فعالية إدارة التطوع، لافتا إلى أن تلك المؤشرات، تتضمن 42 ممارسة عملية تطبيقية.

وأضاف "هتان": قام (مركز التميز) بإعداد المعيار الوطني للتطوع، واعتمدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبناءً عليه تم البدء في تأسيس وحدات التطوع بالشراكة مع (الموارد البشرية)، حيث نستهدف العمل على تأسيس 290 وحدة تطوعية وفق المعيار الوطني للتطوع خلال 2021؛ بهدف تفعيل دور تلك القطاعات في تحقيق رؤية المملكة 2030 والوصول إلى مليون متطوع.

وتابع: تمر رحلة التأسيس بأربعة مراحل أساسية، هي: (التعرّف) وتهدف إلى تعرّف مستشار التأسيس على المؤسسة وواقعها، و(التهيئة والتحضير) وفيها يتعرّف المستشار على إدارة المؤسسة ويضع خطة لعملية التأسيس، و(البناء) وفيها يبدأ المستشار أنشطة البناء وفق ممارسات (المعيار الوطني)، والمرحلة الأخيرة هي: (التشغيل التجريبي) ويمارس فيها مدير التطوع أدواره المباشرة بإشراف المستشار؛ لضمان جودة التأسيس واستدامته، وذلك قبل إغلاق التأسيس.

وتطلع الدكتور "هتان" لمستقبل جديد في عالم التطوع، من خلال مشروع تأسيس وحدات التطوع، يشارك فيه كل أفراد المجتمع، أصحاب المهارة أو الحرفة أو من يتطلعون لزيادة قدراتهم وخبراتهم، لافتاً إلى أنه بذلك يستفيد وطننا الغالي من كل طاقات العطاء في المجتمع السعودي ويستثمرها في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة