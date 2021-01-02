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عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

"بدر بن فرحان": سيكون ميدان المؤسس شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا وثقافتنا وتقاليدنا

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أنه بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي لسباقات كأس السعودية العالمي للفروسية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية خلال سباقات "كأس السعودية" العالمي، شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه سمو سيدي #ولي_العهد بأن يكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي".

وكان رئيس نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، أعلن في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021م يومي 19و20 فبراير المقبل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"
سبق

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أنه بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي لسباقات كأس السعودية العالمي للفروسية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية خلال سباقات "كأس السعودية" العالمي، شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه سمو سيدي #ولي_العهد بأن يكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي".

وكان رئيس نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، أعلن في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021م يومي 19و20 فبراير المقبل.

02 يناير 2021 - 18 جمادى الأول 1442
02:03 PM

عقب توجيه ولي العهد.. الزي الوطني هو الرسمي لـ"كأس السعودية للفروسية"

"بدر بن فرحان": سيكون ميدان المؤسس شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا وثقافتنا وتقاليدنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، أنه بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي لسباقات كأس السعودية العالمي للفروسية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية خلال سباقات "كأس السعودية" العالمي، شاهداً على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا، بعد توجيه سمو سيدي #ولي_العهد بأن يكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي".

وكان رئيس نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، أعلن في وقت سابق عن إطلاق النسخة الثانية لكأس السعودية 2021م يومي 19و20 فبراير المقبل.

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