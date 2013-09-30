جثمان الأمير الشيخ صباح الأحمد يصل إلى الكويت غدًا

يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.
يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.وفاة أمير الكويت
يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.
يصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه، وجعل الجنة مثواه- غدًا إلى الكويت قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية مساء اليوم.