أطلقت أكاديمية مسك، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان"مسك الخيرية" الأحد الماضي ملتقى أكاديمية مسك "1Hour panel Talk"، الذي يعد منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي. يأتي هذا للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وبهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة. واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان "مستقبل الأنيميشن في السعودية"، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا د. عصام بخاري، وصانع الأفلام والمخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه "بلال" قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن لعام 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند. حضر الحلقة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، وتناولت تقييمًا للتجارب المحلية مقارنة بالعالمية، وطرحًا للتحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والبحث عن حلول إبداعية تتناسب معها، بالإضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.

"مسك" تطلق منصة تفاعلية لاستعراض مستقبل التقنية بالمملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28 أطلقت أكاديمية مسك، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان"مسك الخيرية" الأحد الماضي ملتقى أكاديمية مسك "1Hour panel Talk"، الذي يعد منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي.



يأتي هذا للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وبهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.



واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان "مستقبل الأنيميشن في السعودية"، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا د. عصام بخاري، وصانع الأفلام والمخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه "بلال" قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن لعام 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند.



حضر الحلقة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، وتناولت تقييمًا للتجارب المحلية مقارنة بالعالمية، وطرحًا للتحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والبحث عن حلول إبداعية تتناسب معها، بالإضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.





28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 04:05 PM

"مسك" تطلق منصة تفاعلية لاستعراض مستقبل التقنية بالمملكة بحضور ما يزيد عن 100 شاب وشابة





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أطلقت أكاديمية مسك، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان"مسك الخيرية" الأحد الماضي ملتقى أكاديمية مسك "1Hour panel Talk"، الذي يعد منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي.



يأتي هذا للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وبهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.



واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان "مستقبل الأنيميشن في السعودية"، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا د. عصام بخاري، وصانع الأفلام والمخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه "بلال" قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن لعام 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند.



حضر الحلقة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، وتناولت تقييمًا للتجارب المحلية مقارنة بالعالمية، وطرحًا للتحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والبحث عن حلول إبداعية تتناسب معها، بالإضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.



