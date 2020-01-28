النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مسك" تطلق منصة تفاعلية لاستعراض مستقبل التقنية بالمملكة

بحضور ما يزيد عن 100 شاب وشابة

أطلقت أكاديمية مسك، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان"مسك الخيرية" الأحد الماضي ملتقى أكاديمية مسك "1Hour panel Talk"، الذي يعد منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي.

يأتي هذا للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وبهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.

واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان "مستقبل الأنيميشن في السعودية"، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا د. عصام بخاري، وصانع الأفلام والمخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه "بلال" قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن لعام 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند.

حضر الحلقة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، وتناولت تقييمًا للتجارب المحلية مقارنة بالعالمية، وطرحًا للتحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والبحث عن حلول إبداعية تتناسب معها، بالإضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.

أكاديمية مسك 1Hour panel Talk

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مسك" تطلق منصة تفاعلية لاستعراض مستقبل التقنية بالمملكة
سبق

أطلقت أكاديمية مسك، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان"مسك الخيرية" الأحد الماضي ملتقى أكاديمية مسك "1Hour panel Talk"، الذي يعد منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي.

يأتي هذا للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وبهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.

واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان "مستقبل الأنيميشن في السعودية"، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا د. عصام بخاري، وصانع الأفلام والمخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه "بلال" قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن لعام 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند.

حضر الحلقة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، وتناولت تقييمًا للتجارب المحلية مقارنة بالعالمية، وطرحًا للتحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والبحث عن حلول إبداعية تتناسب معها، بالإضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
04:05 PM

"مسك" تطلق منصة تفاعلية لاستعراض مستقبل التقنية بالمملكة

بحضور ما يزيد عن 100 شاب وشابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
380

أطلقت أكاديمية مسك، بمؤسسة الأمير محمد بن سلمان"مسك الخيرية" الأحد الماضي ملتقى أكاديمية مسك "1Hour panel Talk"، الذي يعد منصة نقاش دورية تفاعلية، تطرح وتناقش بشكل شهري مع مجموعة من الخبراء والمختصين مواضيع مختلفة تشمل مجالات التقنية والقيادة والإعلام الرقمي.

يأتي هذا للاطلاع على آرائهم وتجاربهم حول مستقبل التقنية، ومجالاتها وأثرها على المجتمع والاقتصاد، وبهدف نقل الخبرات ورفع الوعي في مجال الوسائط الرقمية، وتزويد الشباب من المهتمين بعالم الوسائط بالمعلومات التي يحتاجونها لتطوير مستقبل التقنية بالمملكة.

واستضافت الحلقة النقاشية الأولى التي عقدت بجامعة الأمير سلطان تحت عنوان "مستقبل الأنيميشن في السعودية"، كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة مانجا د. عصام بخاري، وصانع الأفلام والمخرج أيمن جمال الذي تصدر فيلمه "بلال" قائمة أفضل عشرة أفلام أنيميشن لعام 2018، والمصمم والمخرج الإبداعي ومنتج الرسوم المتحركة مالك نجر صاحب مسلسل مسامير، وعمر بن دهلوس الرسام والمدير الفني لشركة يوبراند.

حضر الحلقة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من صناع أفلام الموشن جرافيك والمهتمين بمجال الوسائط، وتناولت تقييمًا للتجارب المحلية مقارنة بالعالمية، وطرحًا للتحديات التي تواجه المواهب وصناع الأنيميشن في المملكة، والبحث عن حلول إبداعية تتناسب معها، بالإضافة إلى مرئيات حول سوق الرسوم المتحركة ومستقبلها، وأفضل المدارس في هذا المجال.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,249
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,674
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,361

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة