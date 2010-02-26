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"الصحة" تضم الشرقية والقصيم لخدمات تطبيق الاستشارات الطبية المرئية

سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين

أعلنت وزارة الصحة عن ضم منطقتي الشرقية والقصيم لتشملهما خدمات تطبيق "صحة" الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية، حيث يواصل التطبيق تقديم خدماته للمتواجدين في المناطق المفّعل فيها التطبيق والتي شملت كلاً من (منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، الباحة، القنفذة، حفر الباطن، بيشة، ينبع، الحدود الشمالية، عسير، تبوك، جازان، نجران، الجوف).

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وتتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله للمتواجدين بالمناطق المفعّلة في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من "الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع " بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

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"الصحة" تضم الشرقية والقصيم لخدمات تطبيق الاستشارات الطبية المرئية
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن ضم منطقتي الشرقية والقصيم لتشملهما خدمات تطبيق "صحة" الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية، حيث يواصل التطبيق تقديم خدماته للمتواجدين في المناطق المفّعل فيها التطبيق والتي شملت كلاً من (منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، الباحة، القنفذة، حفر الباطن، بيشة، ينبع، الحدود الشمالية، عسير، تبوك، جازان، نجران، الجوف).

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وتتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله للمتواجدين بالمناطق المفعّلة في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من "الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع " بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:38 PM

"الصحة" تضم الشرقية والقصيم لخدمات تطبيق الاستشارات الطبية المرئية

سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة عن ضم منطقتي الشرقية والقصيم لتشملهما خدمات تطبيق "صحة" الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية، حيث يواصل التطبيق تقديم خدماته للمتواجدين في المناطق المفّعل فيها التطبيق والتي شملت كلاً من (منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، الباحة، القنفذة، حفر الباطن، بيشة، ينبع، الحدود الشمالية، عسير، تبوك، جازان، نجران، الجوف).

وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وتتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيله للمتواجدين بالمناطق المفعّلة في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من "الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع " بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب إتخاذه حيالها.

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