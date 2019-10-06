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"تعليم مكة" يطلق منافسات دوري المعلمين الثانية

تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .

يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار ‫#همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.

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"تعليم مكة" يطلق منافسات دوري المعلمين الثانية
سبق

تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .

يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار ‫#همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:30 PM

"تعليم مكة" يطلق منافسات دوري المعلمين الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تنطلق مساء اليوم، أولى منافسات دوري المعلمين الثانية بتعليم مكة المكرمة، ممثلاً بإدارة نشاط الطلاب والنشاط الرياضي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم .

يذكر أن هذه البطولة ينظمها تعليم مكة للموسم الثاني على التوالي، وعلى كأس المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تحت شعار ‫#همة_حتى_القمة، والتي تضم 89 مدرسة، وبمشاركة أكثر من 1800 معلم يتنافسون في 8 ملاعب.

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