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"البلطان" يهنئ "بانيغا" باللقب الأوروبي مع فريقه إشبيلية

اللاعب أعرب عن تقديره للشبابيين على دعمه خلال البطولة

هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.

وأثنى "البلطان"، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع "بانيغا"، على الأداء المميز للّاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب "بانيغا" عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.

هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"البلطان" يهنئ "بانيغا" باللقب الأوروبي مع فريقه إشبيلية
سبق

هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.

وأثنى "البلطان"، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع "بانيغا"، على الأداء المميز للّاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب "بانيغا" عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.

هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:37 PM

"البلطان" يهنئ "بانيغا" باللقب الأوروبي مع فريقه إشبيلية

اللاعب أعرب عن تقديره للشبابيين على دعمه خلال البطولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,506

هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان، النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا بمناسبة حصوله على لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه إشبيلية الإسباني.

وأثنى "البلطان"، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها مع "بانيغا"، على الأداء المميز للّاعب طيلة مشواره في البطولة، متمنيًا أن يستمر هذا العطاء والتميز خلال مسيرته المقبلة مع نادي الشباب، كما أعرب "بانيغا" عن شكره وتقديره على الدعم والتفاعل الكبير له من قبل كل الشبابيين خلال البطولة.

هذا وتقرر خلال الاتصال المرئي تحديد موعد وصول الدولي الأرجنتيني إلى الرياض، منتصف شهر سبتمبر المقبل.

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