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مطالب بالصيانة والتعويضات مع تكليف مدير جديد لمستشفى "حريق الفجر" بجازان

راح ضحيتها 25 شخصًا وأُصيب أكثر من 120 مصابًا قبل قرابة الـ5 سنوات

تجددت مطالبات تعجيل عمليات صيانة مستشفى جازان العام تزامنًا مع تكليف مدير جديد للمستشفى، وذلك بعد مرور أعوام على بدء الترميم بعد كارثة الفجر التي أتت على عدة أقسام في المستشفى.

وفي التفاصيل، اقترب دخول السنة الخامسة منذ وقوع كارثة حريق مستشفى جازان العام الشهيرة التي راح ضحيتها نحو 25 شخصًا وأُصيب أكثر من 120 مصابًا؛ من بينهم مُنقذون ومرضى، وسط مطالبات ينتظرها الضحايا وأهالي مدينة جازان ومنطقة جازان عمومًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام من وقوع تلك الحادثة.

وتواصل التباطؤ في إنجاز المستشفى وسط وعود وتسويف وتمديد وأعذار تكررها "الصحة"، في الوقت الذي أصبح فيه سكان مدينة جازان والمنطقة بشكل عام في حاجة ماسة إلى إنجاز المستشفى.

وقال ورثة عددٍ من ضحايا الحرق إن التعويضات لم تصلهم ولا يعلمون عن مستجدات القضية ومجراها وقد تقدموا بدعوى في حقهم ولمبتدأ جلساتها مترقبين صرف الديات منذ تلك الفترة.

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مطالب بالصيانة والتعويضات مع تكليف مدير جديد لمستشفى "حريق الفجر" بجازان
سبق

تجددت مطالبات تعجيل عمليات صيانة مستشفى جازان العام تزامنًا مع تكليف مدير جديد للمستشفى، وذلك بعد مرور أعوام على بدء الترميم بعد كارثة الفجر التي أتت على عدة أقسام في المستشفى.

وفي التفاصيل، اقترب دخول السنة الخامسة منذ وقوع كارثة حريق مستشفى جازان العام الشهيرة التي راح ضحيتها نحو 25 شخصًا وأُصيب أكثر من 120 مصابًا؛ من بينهم مُنقذون ومرضى، وسط مطالبات ينتظرها الضحايا وأهالي مدينة جازان ومنطقة جازان عمومًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام من وقوع تلك الحادثة.

وتواصل التباطؤ في إنجاز المستشفى وسط وعود وتسويف وتمديد وأعذار تكررها "الصحة"، في الوقت الذي أصبح فيه سكان مدينة جازان والمنطقة بشكل عام في حاجة ماسة إلى إنجاز المستشفى.

وقال ورثة عددٍ من ضحايا الحرق إن التعويضات لم تصلهم ولا يعلمون عن مستجدات القضية ومجراها وقد تقدموا بدعوى في حقهم ولمبتدأ جلساتها مترقبين صرف الديات منذ تلك الفترة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
10:42 PM

مطالب بالصيانة والتعويضات مع تكليف مدير جديد لمستشفى "حريق الفجر" بجازان

راح ضحيتها 25 شخصًا وأُصيب أكثر من 120 مصابًا قبل قرابة الـ5 سنوات

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محمد المواسي - جازان
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1,509

تجددت مطالبات تعجيل عمليات صيانة مستشفى جازان العام تزامنًا مع تكليف مدير جديد للمستشفى، وذلك بعد مرور أعوام على بدء الترميم بعد كارثة الفجر التي أتت على عدة أقسام في المستشفى.

وفي التفاصيل، اقترب دخول السنة الخامسة منذ وقوع كارثة حريق مستشفى جازان العام الشهيرة التي راح ضحيتها نحو 25 شخصًا وأُصيب أكثر من 120 مصابًا؛ من بينهم مُنقذون ومرضى، وسط مطالبات ينتظرها الضحايا وأهالي مدينة جازان ومنطقة جازان عمومًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام من وقوع تلك الحادثة.

وتواصل التباطؤ في إنجاز المستشفى وسط وعود وتسويف وتمديد وأعذار تكررها "الصحة"، في الوقت الذي أصبح فيه سكان مدينة جازان والمنطقة بشكل عام في حاجة ماسة إلى إنجاز المستشفى.

وقال ورثة عددٍ من ضحايا الحرق إن التعويضات لم تصلهم ولا يعلمون عن مستجدات القضية ومجراها وقد تقدموا بدعوى في حقهم ولمبتدأ جلساتها مترقبين صرف الديات منذ تلك الفترة.

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