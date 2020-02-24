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"بلدية ثادق" تودع "السبيعي" بحفل تكريمي

بعد تكليفه رئيسًا لـ"البديع"

أقامت الشؤون الفنية ببلدية محافظة ثادق، حفل تكريم وتوديع للمهندس حسين بن مبارك السبيعي، بعد صدور تكليفه رئيسًا لبلدية البديع في محافظة الأفلاج.

وشهد الحفل حضور رئيس بلدية ثادق صالح عبدالله الجديعي، الذي ألقى كلمة أثنى فيها على المكرّم وتفانيه في العمل، ومساهمته الكبيرة في بلدية ثادق، وتمنى له مزيدًا من التوفيق في عمله القادم، ثم كلمة لنائب رئيس المجلس البلدي وكلمة الشؤون الفنية، بعدها قُدمت الهدايا والدروع للمحتفى به.

بدوره، ثمّن "السبيعي" لرئيس البلدية ولجميع منسوبيها هذا التكريم الذي يعتبره وسامًا يفتخر به وكرمًا منهم لا يُستغرب؛ مشيرًا إلى أن ما قام به أثناء فترة عمله لا يُعد إلا واجبًا يتحتم على كل موظف القيام به، والإخلاص في العمل، في ظل ما تحظى به القطاعات البلدية من دعم لا محدود من ولاة الأمر.

يُذكر أن المهندس حسين السبيعي من الكفاءات الشابة والمشهود لها بالعمل والتطوير، ويتطلع أهالي البديع إلى كفاءته الإدارية وخبرته العملية في إحداث نقلة نوعية في مصافّ التطور الذي تحظى به المملكة على كل الأصعدة والمجالات.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"بلدية ثادق" تودع "السبيعي" بحفل تكريمي
سبق

أقامت الشؤون الفنية ببلدية محافظة ثادق، حفل تكريم وتوديع للمهندس حسين بن مبارك السبيعي، بعد صدور تكليفه رئيسًا لبلدية البديع في محافظة الأفلاج.

وشهد الحفل حضور رئيس بلدية ثادق صالح عبدالله الجديعي، الذي ألقى كلمة أثنى فيها على المكرّم وتفانيه في العمل، ومساهمته الكبيرة في بلدية ثادق، وتمنى له مزيدًا من التوفيق في عمله القادم، ثم كلمة لنائب رئيس المجلس البلدي وكلمة الشؤون الفنية، بعدها قُدمت الهدايا والدروع للمحتفى به.

بدوره، ثمّن "السبيعي" لرئيس البلدية ولجميع منسوبيها هذا التكريم الذي يعتبره وسامًا يفتخر به وكرمًا منهم لا يُستغرب؛ مشيرًا إلى أن ما قام به أثناء فترة عمله لا يُعد إلا واجبًا يتحتم على كل موظف القيام به، والإخلاص في العمل، في ظل ما تحظى به القطاعات البلدية من دعم لا محدود من ولاة الأمر.

يُذكر أن المهندس حسين السبيعي من الكفاءات الشابة والمشهود لها بالعمل والتطوير، ويتطلع أهالي البديع إلى كفاءته الإدارية وخبرته العملية في إحداث نقلة نوعية في مصافّ التطور الذي تحظى به المملكة على كل الأصعدة والمجالات.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
01:00 PM

"بلدية ثادق" تودع "السبيعي" بحفل تكريمي

بعد تكليفه رئيسًا لـ"البديع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أقامت الشؤون الفنية ببلدية محافظة ثادق، حفل تكريم وتوديع للمهندس حسين بن مبارك السبيعي، بعد صدور تكليفه رئيسًا لبلدية البديع في محافظة الأفلاج.

وشهد الحفل حضور رئيس بلدية ثادق صالح عبدالله الجديعي، الذي ألقى كلمة أثنى فيها على المكرّم وتفانيه في العمل، ومساهمته الكبيرة في بلدية ثادق، وتمنى له مزيدًا من التوفيق في عمله القادم، ثم كلمة لنائب رئيس المجلس البلدي وكلمة الشؤون الفنية، بعدها قُدمت الهدايا والدروع للمحتفى به.

بدوره، ثمّن "السبيعي" لرئيس البلدية ولجميع منسوبيها هذا التكريم الذي يعتبره وسامًا يفتخر به وكرمًا منهم لا يُستغرب؛ مشيرًا إلى أن ما قام به أثناء فترة عمله لا يُعد إلا واجبًا يتحتم على كل موظف القيام به، والإخلاص في العمل، في ظل ما تحظى به القطاعات البلدية من دعم لا محدود من ولاة الأمر.

يُذكر أن المهندس حسين السبيعي من الكفاءات الشابة والمشهود لها بالعمل والتطوير، ويتطلع أهالي البديع إلى كفاءته الإدارية وخبرته العملية في إحداث نقلة نوعية في مصافّ التطور الذي تحظى به المملكة على كل الأصعدة والمجالات.

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