لجنة الموارد البشرية في الشورى تناقش التباين بمشروع الانضباط الوظيفي

بحثت الأداء السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار.. في اجتماع عن بعد

عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إحدى اللجان المتخصصة، في مجلس الشورى اجتماعًا لها "عبر الاتصال المرئي" برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بنت عبدالله بخاري ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وناقش رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع أوجه التباين الواردة من الحكومة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي بناءً على المادة (17) من نظام مجلس الشورى.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد، عبر الاتصال المرئي، التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1441/ 1442هـ , الذي استعرض فيه أعضاء اللجنة أبرز إنجازات المركز والدراسات التي قدمها خلال عام التقرير .

وخلصت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عددٍ من المقترحات والرؤى التي أبداها المجتمعون على التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار خلال عام التقرير، والتي تم صياغتها ضمن توصيات اللجنة في تقريرها تمهيداً لعرضه أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنها في إحدى جلساته القادمة.

يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى والتي تدرس بحسب اختصاصهما الموضوعات والأنظمة واللوائح التي تحال إليهما من المجلس لدراستها وإبداء الرأي حيالها بعد دراسة مستفيضة من أعضائها.