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انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ 273 ألف ريال

غداة فرض واشنطن جميع العقوبات على طهران

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، اليوم (الأحد)، بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وذكر موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال أمس.

وفقد الريال الإيراني نحو 49 بالمئة من قيمته في 2020، وفقاً لـ "رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ 273 ألف ريال
سبق

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، اليوم (الأحد)، بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وذكر موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال أمس.

وفقد الريال الإيراني نحو 49 بالمئة من قيمته في 2020، وفقاً لـ "رويترز".

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
04:08 PM

انهيار قياسي للعملة الإيرانية .. الدولار الواحد بـ 273 ألف ريال

غداة فرض واشنطن جميع العقوبات على طهران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، اليوم (الأحد)، بعد يوم من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وذكر موقع "بونباست.كوم" الذي يرصد السوق غير الرسمية، أن الدولار عُرض بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال أمس.

وفقد الريال الإيراني نحو 49 بالمئة من قيمته في 2020، وفقاً لـ "رويترز".

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