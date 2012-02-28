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"تعليم الرياض" يفتح باب الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية

لسدّ احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن فتح باب الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي القادم 1439/ 1440هـ.

يأتي ذلك سعياً من الإدارة لسدّ احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس، من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح.

ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام والمدارس والمعاهد للبنين والبنات بالمنطقة، لإطلاع المعلمين والمعلمات على تعميم الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات للراغبين يتم عبر بوابة إدارة التعليم "الخدمات الإلكترونية".

من جهته، أوضح مدير الإشراف التربوي بالإدارة خالد الدوسري أن عملية الترشّح تمر بأربع مراحل؛ تختص المرحلة الأولى بالمتقدمين، مؤكداً فيها ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً بدقة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نتيجة اخـتبار قياس، لافتاً إلى أن آخر موعد لرفع الطلبات نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 1439هـ.

ولفت "الدوسري" إلى أن المرحلة الثانية خاصة بقادة المدارس، وفيها يتم التحقق من الوثائق بالمطابقة مع الأصل وتعبئة النماذج المطلوبة، وتسجيل الدرجات في الموقع إلكترونياً، مع الاحتفاظ بالأصل، مشيراً إلى أن آخر موعد للمصادقة من قبل قادة المدارس نهاية دوام الخميس الموافق 27/ 6/ 1439هـ.

وأضاف أن المرحلة الثالثة خاصة بمديري المكاتب، مؤكداً ضرورة تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات في الموقع والاحتفاظ بالأصل وكتابة رأي مدير المكتب في المرشح، مشيراً إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل المكتب نهاية دوام الخميس الموافق 12/ 7/ 1439هـ، ثم المرحلة الرابعة للإدارات والأقسام، وفيها يتم زيارة المرشح وفق التعليمات والأنظمة وتعبئة الحقل الخاص بترشيح المتقدم، بناءً على نتائج الزيارة والمعطيات الأخرى، منبهاً إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارات والأقسام نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 7/ 1439هـ.

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"تعليم الرياض" يفتح باب الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن فتح باب الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي القادم 1439/ 1440هـ.

يأتي ذلك سعياً من الإدارة لسدّ احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس، من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح.

ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام والمدارس والمعاهد للبنين والبنات بالمنطقة، لإطلاع المعلمين والمعلمات على تعميم الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات للراغبين يتم عبر بوابة إدارة التعليم "الخدمات الإلكترونية".

من جهته، أوضح مدير الإشراف التربوي بالإدارة خالد الدوسري أن عملية الترشّح تمر بأربع مراحل؛ تختص المرحلة الأولى بالمتقدمين، مؤكداً فيها ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً بدقة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نتيجة اخـتبار قياس، لافتاً إلى أن آخر موعد لرفع الطلبات نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 1439هـ.

ولفت "الدوسري" إلى أن المرحلة الثانية خاصة بقادة المدارس، وفيها يتم التحقق من الوثائق بالمطابقة مع الأصل وتعبئة النماذج المطلوبة، وتسجيل الدرجات في الموقع إلكترونياً، مع الاحتفاظ بالأصل، مشيراً إلى أن آخر موعد للمصادقة من قبل قادة المدارس نهاية دوام الخميس الموافق 27/ 6/ 1439هـ.

وأضاف أن المرحلة الثالثة خاصة بمديري المكاتب، مؤكداً ضرورة تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات في الموقع والاحتفاظ بالأصل وكتابة رأي مدير المكتب في المرشح، مشيراً إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل المكتب نهاية دوام الخميس الموافق 12/ 7/ 1439هـ، ثم المرحلة الرابعة للإدارات والأقسام، وفيها يتم زيارة المرشح وفق التعليمات والأنظمة وتعبئة الحقل الخاص بترشيح المتقدم، بناءً على نتائج الزيارة والمعطيات الأخرى، منبهاً إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارات والأقسام نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 7/ 1439هـ.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
01:04 PM

"تعليم الرياض" يفتح باب الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية

لسدّ احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,536

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عن فتح باب الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي القادم 1439/ 1440هـ.

يأتي ذلك سعياً من الإدارة لسدّ احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس، من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشيح.

ووجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام والمدارس والمعاهد للبنين والبنات بالمنطقة، لإطلاع المعلمين والمعلمات على تعميم الترشّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات للراغبين يتم عبر بوابة إدارة التعليم "الخدمات الإلكترونية".

من جهته، أوضح مدير الإشراف التربوي بالإدارة خالد الدوسري أن عملية الترشّح تمر بأربع مراحل؛ تختص المرحلة الأولى بالمتقدمين، مؤكداً فيها ضرورة تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً بدقة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، بالإضافة إلى نتيجة اخـتبار قياس، لافتاً إلى أن آخر موعد لرفع الطلبات نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 1439هـ.

ولفت "الدوسري" إلى أن المرحلة الثانية خاصة بقادة المدارس، وفيها يتم التحقق من الوثائق بالمطابقة مع الأصل وتعبئة النماذج المطلوبة، وتسجيل الدرجات في الموقع إلكترونياً، مع الاحتفاظ بالأصل، مشيراً إلى أن آخر موعد للمصادقة من قبل قادة المدارس نهاية دوام الخميس الموافق 27/ 6/ 1439هـ.

وأضاف أن المرحلة الثالثة خاصة بمديري المكاتب، مؤكداً ضرورة تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات في الموقع والاحتفاظ بالأصل وكتابة رأي مدير المكتب في المرشح، مشيراً إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل المكتب نهاية دوام الخميس الموافق 12/ 7/ 1439هـ، ثم المرحلة الرابعة للإدارات والأقسام، وفيها يتم زيارة المرشح وفق التعليمات والأنظمة وتعبئة الحقل الخاص بترشيح المتقدم، بناءً على نتائج الزيارة والمعطيات الأخرى، منبهاً إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارات والأقسام نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 7/ 1439هـ.

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