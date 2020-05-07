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عبر الواتساب.. أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 1727 طلب ذبيحة

إدارة المسالخ طالبت الجميع بالاستفادة من هذه التطبيقات لمنع الازدحام

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 1727 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح؛ من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة.

جاء ذلك خلال الفترة من 25 / 8 إلى 13 / 9 / 1441هـ التي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات، ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

فيما ناشدت إدارة المسالخ المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات؛ لمنع الازدحام والحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن.

أمانة العاصمة المقدسة توصيل طلبات الذبائح تطبيق الواتساب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الواتساب.. أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 1727 طلب ذبيحة
سبق

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 1727 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح؛ من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة.

جاء ذلك خلال الفترة من 25 / 8 إلى 13 / 9 / 1441هـ التي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات، ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

فيما ناشدت إدارة المسالخ المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات؛ لمنع الازدحام والحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:47 PM

عبر الواتساب.. أمانة العاصمة المقدسة تستقبل 1727 طلب ذبيحة

إدارة المسالخ طالبت الجميع بالاستفادة من هذه التطبيقات لمنع الازدحام

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
724

استقبلت أمانة العاصمة المقدسة 1727 طلب ذبيحة عبر خدمة توصيل طلبات الذبائح؛ من خلال حسابات تطبيق الواتساب والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة.

جاء ذلك خلال الفترة من 25 / 8 إلى 13 / 9 / 1441هـ التي تتيح خيارات متعددة للمستهلكين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فعلتها وكالة الخدمات، ممثلة في إدارة المسالخ للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تسهم في حماية المواطنين والمقيمين من التنقل والازدحام وتسهل عملية البيع وتوصيل الذبائح للمستهلك وسد احتياجاتهم خلال فترة المنع وفق الاشتراطات الصحية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة الجميع.

فيما ناشدت إدارة المسالخ المواطنين والمقيمين بالاستفادة من هذه التطبيقات؛ لمنع الازدحام والحصول على الطلبات في أسرع وقت ممكن.

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