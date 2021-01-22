استقرت أسعار النفط اليوم، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، أثارت المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة، فيما تجددت آمال المستثمرين مع ورود تقارير عن حزمة تحفيز اقتصادية أمريكية جديدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين ليتحدد سعر التسوية عند 56.10 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا لتغلق على 53.13 دولار للبرميل.

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-22 استقرت أسعار النفط اليوم، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، أثارت المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة، فيما تجددت آمال المستثمرين مع ورود تقارير عن حزمة تحفيز اقتصادية أمريكية جديدة.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين ليتحدد سعر التسوية عند 56.10 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا لتغلق على 53.13 دولار للبرميل.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 01:03 AM

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية وسط تجدد آمال المستثمرين مع ورود تقارير عن حزمة تحفيز اقتصادية جديدة





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استقرت أسعار النفط اليوم، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، أثارت المخاوف حيال الطلب على الوقود في ظل الجائحة، فيما تجددت آمال المستثمرين مع ورود تقارير عن حزمة تحفيز اقتصادية أمريكية جديدة.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سنتين ليتحدد سعر التسوية عند 56.10 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتًا لتغلق على 53.13 دولار للبرميل.