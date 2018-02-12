مأساة بالمحيط الهادئ.. تائهون وسط البحر ينجون بأعجوبة

في محنة أودت بحياة 8 من رفاقهم

نجا أربعة أشخاص تاه قاربهم لنحو شهر في المحيط الهادئ، من خلال تناول جوز الهند وشرب مياه الأمطار، في محنة أودت بحياة ثمانية من رفاقهم، بينهم طفل، وفق ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويعتقد أن المجموعة، وهي من مقاطعة بوغانفيل في بابوا غينيا الجديدة، أمضت 32 يوماً في المحيط الهادئ.

ونقلت "الجارديان" عن صحيفة "سولومون ستار نيوز" أن المجموعة انطلقت من بوغانفيل في 22 ديسمبر للاحتفال بالميلاد في جزر كارتريت، على مسافة نحو 100 كيلومتر.

لكن الناجي دومينيك ستالي، قال إن قاربهم الصغير انقلب، وإن عدداً من أفراد المجموعة غرقوا.

وقد تمكن الباقون من استعادة القارب، لكن مزيداً من الوفيات حدثت أثناء تقلّب القارب في المياه، بسبب التيارات البحرية القوية.

وقال دومينيك للصحيفة: "لم يكن باستطاعتنا فعل شيء للجثث، ولم يكن لدينا خيار إلا تركها في المياه"، مضيفاً: "توفي زوجان وتركا طفلهما وراءهما (...) إلا أنه واجه المصير نفسه أيضاً" في وقت لاحق.

وأوضح "ستالي" أن عدداً من سفن الصيد مرت بجوارهم من دون أن تتنبه لوجودهم حتى باتوا في 23 يناير قبالة كاليدونيا الجديدة بعد انجراف القارب لمسافة نحو ألفي كيلومتر.

وقالت الصحيفة إن مجموعة الناجين ضمت رجلين وامرأة وفتاة تبلغ نحو 12 عاماً. وقد أرسلوا إلى مستشفى هونيارا عاصمة جزر سولومون، السبت الماضي، حيث تلقوا العلاج من الجفاف.