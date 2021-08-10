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أمير تبوك يهنئ "الشهري" و"حامدي" لحصول المملكة على فضية الكاراتيه في الأولمبياد

أشاد بدور القيادة في دعم القطاع الرياضي في السعودية

ثمّن رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف بن علي الشهري، والبطل الأولمبي طارق حامدي الحاصل على الميدالية "الفضية" في أولمبياد طوكيو 2020، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز؛ تهنئته لهما بالإنجاز الرياضي الأولمبي.

وحقّق اللاعب طارق حامدي، بأولمبياد طوكيو 2020، الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 75 كجم.

وأكدا أن هذه التهنئة اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من أمير تبوك، كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

يذكر أن أمير المنطقة قد بعث برقيتي تهنئة لرئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه والبطل الأولمبي طارق حمادي، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ إذ عبر عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات الرياضية السعودية.

وأشاد بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - متمنيًا لهما المزيد من التوفيق.

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أمير تبوك يهنئ "الشهري" و"حامدي" لحصول المملكة على فضية الكاراتيه في الأولمبياد
سبق

ثمّن رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف بن علي الشهري، والبطل الأولمبي طارق حامدي الحاصل على الميدالية "الفضية" في أولمبياد طوكيو 2020، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز؛ تهنئته لهما بالإنجاز الرياضي الأولمبي.

وحقّق اللاعب طارق حامدي، بأولمبياد طوكيو 2020، الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 75 كجم.

وأكدا أن هذه التهنئة اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من أمير تبوك، كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

يذكر أن أمير المنطقة قد بعث برقيتي تهنئة لرئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه والبطل الأولمبي طارق حمادي، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ إذ عبر عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات الرياضية السعودية.

وأشاد بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - متمنيًا لهما المزيد من التوفيق.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
06:30 PM

أمير تبوك يهنئ "الشهري" و"حامدي" لحصول المملكة على فضية الكاراتيه في الأولمبياد

أشاد بدور القيادة في دعم القطاع الرياضي في السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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ثمّن رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف بن علي الشهري، والبطل الأولمبي طارق حامدي الحاصل على الميدالية "الفضية" في أولمبياد طوكيو 2020، لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز؛ تهنئته لهما بالإنجاز الرياضي الأولمبي.

وحقّق اللاعب طارق حامدي، بأولمبياد طوكيو 2020، الميدالية الفضية في منافسات الكاراتيه وزن فوق 75 كجم.

وأكدا أن هذه التهنئة اعتادها الجميع في الوسط الرياضي من أمير تبوك، كأحد الرموز الرياضية الهامة في الوطن.

يذكر أن أمير المنطقة قد بعث برقيتي تهنئة لرئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه والبطل الأولمبي طارق حمادي، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020؛ إذ عبر عن خالص التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات الرياضية السعودية.

وأشاد بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله - متمنيًا لهما المزيد من التوفيق.

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