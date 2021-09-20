احتفلت عائلة "آل منيجل" بتخرج نجلهم الملازم أول ناصر محسن راشد الفهري، في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك وسط تبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه الفرحة، متمنين له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.
"آل منيجل" يحتفلون بتخرج نجلهم ملازمًا أول
احتفلت عائلة "آل منيجل" بتخرج نجلهم الملازم أول ناصر محسن راشد الفهري، في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك وسط تبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه الفرحة، متمنين له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.
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"آل منيجل" يحتفلون بتخرج نجلهم ملازمًا أولصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-20
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
04:38 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
04:55 PM
"آل منيجل" يحتفلون بتخرج نجلهم ملازمًا أول
احتفلت عائلة "آل منيجل" بتخرج نجلهم الملازم أول ناصر محسن راشد الفهري، في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك وسط تبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه الفرحة، متمنين له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.
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