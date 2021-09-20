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"آل منيجل" يحتفلون بتخرج نجلهم ملازمًا أول

احتفلت عائلة "آل منيجل" بتخرج نجلهم الملازم أول ناصر محسن راشد الفهري، في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك وسط تبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه الفرحة، متمنين له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.

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"آل منيجل" يحتفلون بتخرج نجلهم ملازمًا أول
سبق

احتفلت عائلة "آل منيجل" بتخرج نجلهم الملازم أول ناصر محسن راشد الفهري، في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك وسط تبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه الفرحة، متمنين له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
04:38 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
04:55 PM

"آل منيجل" يحتفلون بتخرج نجلهم ملازمًا أول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت عائلة "آل منيجل" بتخرج نجلهم الملازم أول ناصر محسن راشد الفهري، في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك وسط تبريكات من الأهل والأصدقاء الذين شاركوه الفرحة، متمنين له التوفيق في خدمة دينه ووطنه.

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