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كوريا الجنوبية: مركز التدريب الوطني للكرة يتحول لعيادة كورونا

سيخصّص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تقديم المركز الوطني لتدريب كرة القدم التابع له، كي يصبح عيادة لعلاج المتأثرين بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويقع مركز التدريب في إقليم غيونغجي في كوريا الجنوبية، وهو يستخدم في العادة لتدريبات المنتخبات الوطنية.

ومع تعليق نشاطات كرة القدم في أرجاء العالم كافة، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي قراره بتخصيص المركز ليصبح مكاناً لعلاج الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم الأربعاء، عقب محادثات مع وزارة الصحة.

وذكر الاتحاد أن المركز سيخصص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، قبل أن يعود إلى عمله الطبيعي بعد احتواء انتشار الفيروس وإجراء أعمال التنظيف لمدة أسبوعين.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في بيان صحفي: إذا انتشر (كوفيد-19) في المناطق الحيوية، فإنه قد يحصل نقص في مرافق العلاج، وبالتالي فقد اقترحنا توفير مركز باجو الوطني للتدريب؛ ليصبح عيادة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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كوريا الجنوبية: مركز التدريب الوطني للكرة يتحول لعيادة كورونا
سبق

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تقديم المركز الوطني لتدريب كرة القدم التابع له، كي يصبح عيادة لعلاج المتأثرين بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويقع مركز التدريب في إقليم غيونغجي في كوريا الجنوبية، وهو يستخدم في العادة لتدريبات المنتخبات الوطنية.

ومع تعليق نشاطات كرة القدم في أرجاء العالم كافة، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي قراره بتخصيص المركز ليصبح مكاناً لعلاج الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم الأربعاء، عقب محادثات مع وزارة الصحة.

وذكر الاتحاد أن المركز سيخصص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، قبل أن يعود إلى عمله الطبيعي بعد احتواء انتشار الفيروس وإجراء أعمال التنظيف لمدة أسبوعين.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في بيان صحفي: إذا انتشر (كوفيد-19) في المناطق الحيوية، فإنه قد يحصل نقص في مرافق العلاج، وبالتالي فقد اقترحنا توفير مركز باجو الوطني للتدريب؛ ليصبح عيادة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:02 PM

كوريا الجنوبية: مركز التدريب الوطني للكرة يتحول لعيادة كورونا

سيخصّص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، تقديم المركز الوطني لتدريب كرة القدم التابع له، كي يصبح عيادة لعلاج المتأثرين بانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

ويقع مركز التدريب في إقليم غيونغجي في كوريا الجنوبية، وهو يستخدم في العادة لتدريبات المنتخبات الوطنية.

ومع تعليق نشاطات كرة القدم في أرجاء العالم كافة، أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي قراره بتخصيص المركز ليصبح مكاناً لعلاج الأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا اعتباراً من اليوم الأربعاء، عقب محادثات مع وزارة الصحة.

وذكر الاتحاد أن المركز سيخصص لعلاج المصابين خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، قبل أن يعود إلى عمله الطبيعي بعد احتواء انتشار الفيروس وإجراء أعمال التنظيف لمدة أسبوعين.

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم في بيان صحفي: إذا انتشر (كوفيد-19) في المناطق الحيوية، فإنه قد يحصل نقص في مرافق العلاج، وبالتالي فقد اقترحنا توفير مركز باجو الوطني للتدريب؛ ليصبح عيادة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

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