الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد.. "سانتوس " يواصل علاجه التأهيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل في المجمعة.

وقد أجرى الفريق مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي وبقيادة المدير الفني سلافيوليوب موسلين، وبدأ المران بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية والعضلية تبعها تمارين التوافق العضلي والعصبي.

بعد ذلك فرض موسلين تمارين على تمرير الكرات السريعة والتحرك بدون كرة واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب طبق خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية والفنية.

من جانبه واصل البرازيلي نالدو سانتوس برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في عيادة النادي.