النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد.. "سانتوس " يواصل علاجه التأهيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل في المجمعة.

وقد أجرى الفريق مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي وبقيادة المدير الفني سلافيوليوب موسلين، وبدأ المران بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية والعضلية تبعها تمارين التوافق العضلي والعصبي.

بعد ذلك فرض موسلين تمارين على تمرير الكرات السريعة والتحرك بدون كرة واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب طبق خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية والفنية.

من جانبه واصل البرازيلي نالدو سانتوس برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في عيادة النادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد.. "سانتوس " يواصل علاجه التأهيلي
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل في المجمعة.

وقد أجرى الفريق مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي وبقيادة المدير الفني سلافيوليوب موسلين، وبدأ المران بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية والعضلية تبعها تمارين التوافق العضلي والعصبي.

بعد ذلك فرض موسلين تمارين على تمرير الكرات السريعة والتحرك بدون كرة واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب طبق خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية والفنية.

من جانبه واصل البرازيلي نالدو سانتوس برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في عيادة النادي.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
12:21 AM

الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة الاتحاد.. "سانتوس " يواصل علاجه التأهيلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,451

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السبت المقبل في المجمعة.

وقد أجرى الفريق مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب عبدالعزيز التويجري بمقر النادي وبقيادة المدير الفني سلافيوليوب موسلين، وبدأ المران بعمليات الإحماء والتمارين اللياقية والعضلية تبعها تمارين التوافق العضلي والعصبي.

بعد ذلك فرض موسلين تمارين على تمرير الكرات السريعة والتحرك بدون كرة واختتم المران بمناورة على ثلثي مساحة الملعب طبق خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية والفنية.

من جانبه واصل البرازيلي نالدو سانتوس برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي في عيادة النادي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة