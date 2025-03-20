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هل يكون الكونغولي "لابا كودجو" بديلًا للفرنسي "غوميز" في "الهلال"؟

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن رغبة مسؤولي نادي الهلال، في ضم الكونغولي لابا كودجو محترف العين الإماراتي الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "africatopsports"؛ فإن النادي السعودي، سيسعى لاستغلال كافة إمكانياته المادية لضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الكونغولي قد يكون بديلًا عن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والكونغولي لابا كودجو شارك مع فريقه الحالي "العين" في 24 مباراة في الموسم الحالي، نجَح فيهم في تسجيل 26 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف وهو هداف الدوري الإماراتي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل يكون الكونغولي "لابا كودجو" بديلًا للفرنسي "غوميز" في "الهلال"؟
سبق

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن رغبة مسؤولي نادي الهلال، في ضم الكونغولي لابا كودجو محترف العين الإماراتي الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "africatopsports"؛ فإن النادي السعودي، سيسعى لاستغلال كافة إمكانياته المادية لضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الكونغولي قد يكون بديلًا عن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والكونغولي لابا كودجو شارك مع فريقه الحالي "العين" في 24 مباراة في الموسم الحالي، نجَح فيهم في تسجيل 26 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف وهو هداف الدوري الإماراتي.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:18 PM

هل يكون الكونغولي "لابا كودجو" بديلًا للفرنسي "غوميز" في "الهلال"؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,753

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن رغبة مسؤولي نادي الهلال، في ضم الكونغولي لابا كودجو محترف العين الإماراتي الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "africatopsports"؛ فإن النادي السعودي، سيسعى لاستغلال كافة إمكانياته المادية لضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الصحيفة، أن اللاعب الكونغولي قد يكون بديلًا عن اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

والكونغولي لابا كودجو شارك مع فريقه الحالي "العين" في 24 مباراة في الموسم الحالي، نجَح فيهم في تسجيل 26 هدفًا، كما صنع خمسة أهداف وهو هداف الدوري الإماراتي.

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