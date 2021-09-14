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"خيرية الأفلاج" توقع شراكة مع جمعية "بهاء" و"رعاية المرضى"

لإقامة البرامج والمشروعات التي تخدم المستفيدين والمجتمع

‬وقّعت جمعية الأفلاج الخيرية، عقد شراكة مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

وتهدف الشراكة المجتمعية إلى تحقيق التعاون والتكامل المجتمعي من خلال إقامة البرامج والمشروعات التي تخدم المستفيدين والمجتمع، ضمن الخطط الإستراتيجية التي تهدف في رسالتها إلى "بناء وتنمية الإنسان".

كذلك تعزيز رسالة التثقيف والتطوير لأبناء المستفيدين، والتعاون لإقامة البرامج التوعوية والاجتماعية والصحية التي تخدم المستفيدين، وتقديم ما يخدم المستفيدين من خلال الأنشطة والفعاليات والدورات وغيرها من البرامج التي تعود بالنفع والفائدة المستفيدين وأبنائهم.

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"خيرية الأفلاج" توقع شراكة مع جمعية "بهاء" و"رعاية المرضى"
سبق

‬وقّعت جمعية الأفلاج الخيرية، عقد شراكة مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

وتهدف الشراكة المجتمعية إلى تحقيق التعاون والتكامل المجتمعي من خلال إقامة البرامج والمشروعات التي تخدم المستفيدين والمجتمع، ضمن الخطط الإستراتيجية التي تهدف في رسالتها إلى "بناء وتنمية الإنسان".

كذلك تعزيز رسالة التثقيف والتطوير لأبناء المستفيدين، والتعاون لإقامة البرامج التوعوية والاجتماعية والصحية التي تخدم المستفيدين، وتقديم ما يخدم المستفيدين من خلال الأنشطة والفعاليات والدورات وغيرها من البرامج التي تعود بالنفع والفائدة المستفيدين وأبنائهم.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
07:22 PM

"خيرية الأفلاج" توقع شراكة مع جمعية "بهاء" و"رعاية المرضى"

لإقامة البرامج والمشروعات التي تخدم المستفيدين والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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‬وقّعت جمعية الأفلاج الخيرية، عقد شراكة مع جمعية "بهاء" لمكافحة التدخين، وجمعية رعاية المرضى بالمحافظة.

وتهدف الشراكة المجتمعية إلى تحقيق التعاون والتكامل المجتمعي من خلال إقامة البرامج والمشروعات التي تخدم المستفيدين والمجتمع، ضمن الخطط الإستراتيجية التي تهدف في رسالتها إلى "بناء وتنمية الإنسان".

كذلك تعزيز رسالة التثقيف والتطوير لأبناء المستفيدين، والتعاون لإقامة البرامج التوعوية والاجتماعية والصحية التي تخدم المستفيدين، وتقديم ما يخدم المستفيدين من خلال الأنشطة والفعاليات والدورات وغيرها من البرامج التي تعود بالنفع والفائدة المستفيدين وأبنائهم.

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