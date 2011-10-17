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رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

بعد أيام قلائل من واقعة مماثلة في نفس المنطقة

ذكر الجيش الروسي، اليوم الأحد، أنه دفع بمقاتلة من طراز "ميج-31" لمرافقة قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي-1بي" فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أميركية في المنطقة نفسها.

وأضاف أن القاذفة الأميركية لم تنتهك الحدود الروسية؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان
سبق

ذكر الجيش الروسي، اليوم الأحد، أنه دفع بمقاتلة من طراز "ميج-31" لمرافقة قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي-1بي" فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أميركية في المنطقة نفسها.

وأضاف أن القاذفة الأميركية لم تنتهك الحدود الروسية؛ وفقًا لـ"رويترز".

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
05:00 PM

رغم عدم انتهاك حدودها.. روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة "قاذفة" أمريكية فوق بحر اليابان

بعد أيام قلائل من واقعة مماثلة في نفس المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الجيش الروسي، اليوم الأحد، أنه دفع بمقاتلة من طراز "ميج-31" لمرافقة قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي-1بي" فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أميركية في المنطقة نفسها.

وأضاف أن القاذفة الأميركية لم تنتهك الحدود الروسية؛ وفقًا لـ"رويترز".

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