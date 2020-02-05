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القبض على حامل الساطور.. شاب اقتحم مدرسة وقام بالتفحيط بداخلها

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على شاب عشريني؛ أقدم على اقتحام مدرسة، والتفحيط في ساحتها الداخلية بمركبة لا تحمل لوحات، ثم اتجه للوقوف بالمواقف الخارجية، وترجَّل من المركبة وهو يحمل ساطورًا.


وكان مقطع فيديو قد وثق الحادثة، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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القبض على حامل الساطور.. شاب اقتحم مدرسة وقام بالتفحيط بداخلها
سبق

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على شاب عشريني؛ أقدم على اقتحام مدرسة، والتفحيط في ساحتها الداخلية بمركبة لا تحمل لوحات، ثم اتجه للوقوف بالمواقف الخارجية، وترجَّل من المركبة وهو يحمل ساطورًا.


وكان مقطع فيديو قد وثق الحادثة، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
10:12 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:02 PM

القبض على حامل الساطور.. شاب اقتحم مدرسة وقام بالتفحيط بداخلها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
7,845

قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على شاب عشريني؛ أقدم على اقتحام مدرسة، والتفحيط في ساحتها الداخلية بمركبة لا تحمل لوحات، ثم اتجه للوقوف بالمواقف الخارجية، وترجَّل من المركبة وهو يحمل ساطورًا.


وكان مقطع فيديو قد وثق الحادثة، وتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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