أجنحة تديرها النساء.. شاهد تدشين البيت العائلي ومبنى الزيارة بإدارة سجن ينبع

خدمات فندقية تجمع النزيل بأسرته في خصوصية تامة.. وجهود "بر سابك" حاضرة

دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم الأحد؛ مبنى الزيارة العامة والبيت العائلي بإدارة سجن محافظة ينبع؛ وذلك بحضور مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة العقيد محمد بن علي الحارثي ورئيس مجلس أمناء "بر سابك" المهندس سليمان الحصين.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهمية تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين المديرية العامة للسجون ومختلف القطاعات الحكومية والأهلية، التي تصب في صالح النزيل وأسرته، والذي يستفيد منه جميع نزلاء السجن وأسرهم؛ حيث نُفّذ المبنى بمواصفات فندقية راقية وخدمات متميزة برعاية من صندوق "بر سابك"؛ وذلك وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.

كما يحل التدشين في إطار ما تُقدمه المديرية العامة للسجون بمشاركة القطاع الخاص من برامج إصلاحية تُعنى بالنزلاء، ذات قيمة وأبعاد إيجابية تسهم بشكل مباشر في تقويم سلوك النزلاء وإصلاحهم ويضم البيت العائلي أجنحة فندقية تجمع النزيل بأسرته بخصوصية تامة، وتم إسناد إدارة هذه الأجنحة لطاقم نسائي متكامل تم تأهيله لهذه المهمة.

وقد جرى إنشاء هذا المشروع ضمن الخدمات المجتمعية التي يقدّمها "بر سابك"؛ حيث يُعتبر هذا المشروع هو الثاني من نوعه على مستوى سجون منطقة المدينة المنورة؛ حيث سبق أن تم افتتاح أجنحة فندقية في إدارة سجن المدينة المنورة.