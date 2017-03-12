أمير الشمالية يوجّه برفع مستوى الوعي لمواجهة كورونا وتأجيل جميع الفعاليات

حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات ودعا للالتزام بالتعليمات والإرشادات

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الشؤون الصحية، وأمانة المنطقة، وجامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والمعاهد التقنية والمهنية؛ برفع مستوى الوعي لدى أبناء المنطقة لمواجهة فيروس كورونا من خلال زيادة الجهود التوعوية، ورفع مستوى النظافة بكل الأماكن، وتوفير كافة متطلبات نظافة الأفراد من مواد مطهرة وغيرها.

كما وجّه بإيقاف وتأجيل جميع الأنشطة والفعاليات والملتقيات المُقامة بمنطقة الحدود الشمالية؛ حفاظًا على سلامة المواطنين والمواطنات.

وأشاد بالشؤون الصحية بالمنطقة، والتي جهّزت أربع منصات تحكّم ومحجر صحي بسعة مائة سرير وعناية مركزة خلال مدة وجيزة، إضافة لما تقوم به من مراقبة الفرز البصري بجميع مستشفيات المنطقة من خلال كاميرات التحكم بغرف المراقبة؛ مثمنًا الدور الكبير الذي يقوم به العاملون بالقطاع الصحي بكل مسؤولية وأمانة واقتدار؛ موجهًا ببذل المزيد من الجهود وعدم التهاون مع أي حالة محتملة.

وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية، بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية، وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع؛ منوهًا بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمواجهة خطر الأوبئة كافة ومن ذلك فيروس كورونا المستجد.