وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الأمر الملكي يوحّد الجهود الموجهة لقطاع العمل

الراجحي: الوزارتان خاصة في السابق كان لديهما العديد من الأهداف المشتركة

أعرَبَ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بعد صدور مجموعة من الأوامر الملكية، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على صدور هذه الأوامر الكريمة، التي ستنعكس آثارها الإيجابية على الوطن والمواطنين.

وبيّن في تصريح له، أن هذا الأمر الملكي الكريم يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بمفهوميْهما الشاملين؛ حيث يأتي هذا الأمر الملكي ليُسهم في توحيد الجهود والإجراءات الموجهة لقطاع العمل بشقيه العام والخاص؛ مما يثمر عن تعزيز الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري بشكل أكثر تنظيمًا، ويعود بالنفع -بإذن الله- على القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوزارتين خاصة في السابق لديهما العديد من الأهداف المشتركة، إضافة إلى دعم كافة خطط التنمية الاجتماعية والمضيّ قدمًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها في رؤية المملكة 2030م.

واختتم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصريحه، داعيًا الله بأن يوفق قادة المملكة في مساعيهم، وأن يكلل جهودهم بالنجاح، وأن يُسدد رأيهم لما فيه الخير والصلاح؛ راجيًا من الله أن يُمده بالعون لخدمة الدين ثم الملك ثم الوطن.