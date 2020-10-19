وأضاف عبر حسابه في تويتر: هو النجم الأخير من بنات نعش وفيه: يجد النخل وتنكسر الحرارة عصراً ويبرد الليل وتطول مدته وتطيب الأجواء وتتلطف في الضحى.

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، خلال هذه الأيام، نبدأ نشاهد نجم السويبع قُبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية.

4 صفات تصاحبه.. الزعاق: هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم السويبع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-19 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، خلال هذه الأيام، نبدأ نشاهد نجم السويبع قُبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية. وأضاف عبر حسابه في تويتر: هو النجم الأخير من بنات نعش وفيه: يجد النخل وتنكسر الحرارة عصراً ويبرد الليل وتطول مدته وتطيب الأجواء وتتلطف في الضحى.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 09:18 AM

4 صفات تصاحبه.. الزعاق: هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم السويبع قال: تنكسر فيه الحرارة عصراً ويبرد الليل وتطول مدته وتطيب الأجواء





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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، خلال هذه الأيام، نبدأ نشاهد نجم السويبع قُبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: هو النجم الأخير من بنات نعش وفيه: يجد النخل وتنكسر الحرارة عصراً ويبرد الليل وتطول مدته وتطيب الأجواء وتتلطف في الضحى.