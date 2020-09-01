"غرفة مكة" تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البرتغال وأوكرانيا

تتجه لافتتاح فرع للتأشيرات الدولية بمقرها

تتجه الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، لافتتاح فرع لمركز التأشيرات الدولية بمقرها.

يأتي ذلك لتسهيل الإجراءات على قطاع الأعمال في مكة المكرمة وللمستفيدين، لتضاف إلى حزمة الخدمات الأخرى بالمقر الرئيس للغرفة بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي.

وقال الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبدالكريم معتوق: إن الخطوة تأتي إنفاذًا لإستراتيجية الغرفة المرتكزة على تحقيق التميز المؤسسي، وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة والمجتمع المحيط، وتعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى للأعمال محليًّا وعالميًّا.

إلى ذلك تتواصل جهود الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، لتعزيز علاقات منسوبيها من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة، من خلال الجهود التي يضطلع بها قسم العلاقات الدولية لتنفيذ استراتيجية الغرفة 2022 التي تستمد بنودها وأهدافها من رؤية المملكة 2030، وتحويل مكة المكرمة عاصمة للتبادل التجاري.

وفي هذا الإطار بحث رئيس قسم العلاقات الدولية بالغرفة، فهد سعود دمنهوري، في اجتماع عبر تقنية "زووم"؛ سبل تعزيز التعاون ورفع معدلات التبادل التجاري مع البرتغال، وتنشيط حركة تبادل الوفود التجارية، خلال لقائه سفير البرتغال لدى المملكة لويس ألميدا فيراز، والقنصل التجاري رئيس مجلس تنمية الصادرات بالغرفة البرتغالية، روي سي، ومساعد السفير للشؤون التجارية بيرناردو دي ماتا.

وأوضح رئيس قسم العلاقات الدولية بغرفة مكة المكرمة أن اللقاء تناول سبل طرح الفرص الاستثمارية بين سيدات ورجال الأعمال في الطرفين، والتعاون في قطاعات عدة، خصوصًا مجال السياحة وطرق رفع معدلات الزوار بين البلدين، واستقبال الطلاب المبتعثين في البرتغال.

على صعيد متّصل اجتمع رئيس قسم العلاقات الدولية مع السفير الأوكراني لدى المملكة، فاديم فاخروشيف؛ حيث بحث الاجتماع الافتراضي آفاق التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، بما في ذلك عقد المفاوضات الافتراضية بين أعضاء غرفة مكة المكرمة وممثلي الشركات السياحية الأوكرانية الرائدة التي ستبدأ في أكتوبر المقبل.

وقال فهد دمنهوري: إن قسم العلاقات الدولية يأتي استجابة لنداءات التحول الوطني، وتحول مكة المكرمة إلى مدينة عالمية تستقطب الأفئدة والأعمال، وتنهض بمستوى الاقتصاد المحلي والإقليمي.

وأضاف أن قسم العلاقات الدولية سيكون له دور كبير وفعال في مساعدة التاجر المكي لتطوير علاقاته الدولية، سواء من حيث البحث عن شركاء خارجيين، أو الاستثمار في الخارج، والبحث عن العلامات التجارية لجلبها إلى مكة المكرمة، أو الاستفسارات عن الشركات الخارجية.