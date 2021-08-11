النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القويحص" يقرر تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة مكة

تتولى مهمة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة العاصمة المقدسة برئاسة الأمين.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ المُعدة من قِبل إدارة الكوارث، وقد تم تحديد الإجراءات والمهام المناطة للجهات المعنية في ضوء الإمكانات المتوفرة لديها، ووضع كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وتضمن القرار عضوية كلٍ من: وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي الحربي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير سقاط، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير عام مكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس وائل حلواني، ومدير إدارة الكوارث المهندس مازن السناري.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير إدارة الكوارث وعضوية كلٍ من: المهندس هاني فقيها، والمهندس محمد أبو طالب، والأستاذ محمود ساعاتي، والمهندس فهد البشري، والمهندس يحيى الأحمري، والمهندس عبد الكريم الزهراني.

وتحدد مهام اللجنة بالإشراف على تنفيذ الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ وعلى مدار العام، والإشراف العام على أعمال اللجنة التنفيذية ومتابعة المهام من قِبل الإدارات المختصة لمعالجة الأحداث الطارئة، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الطوارئ لإدارة الحدث الطارئ، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الجهات الحكومية والخدمية وتحديد الجهات ذات الاختصاص المطلوب تدخلها ومشاركتها مع الأمانة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتسخير الإمكانات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"القويحص" يقرر تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة مكة
سبق

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة العاصمة المقدسة برئاسة الأمين.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ المُعدة من قِبل إدارة الكوارث، وقد تم تحديد الإجراءات والمهام المناطة للجهات المعنية في ضوء الإمكانات المتوفرة لديها، ووضع كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وتضمن القرار عضوية كلٍ من: وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي الحربي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير سقاط، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير عام مكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس وائل حلواني، ومدير إدارة الكوارث المهندس مازن السناري.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير إدارة الكوارث وعضوية كلٍ من: المهندس هاني فقيها، والمهندس محمد أبو طالب، والأستاذ محمود ساعاتي، والمهندس فهد البشري، والمهندس يحيى الأحمري، والمهندس عبد الكريم الزهراني.

وتحدد مهام اللجنة بالإشراف على تنفيذ الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ وعلى مدار العام، والإشراف العام على أعمال اللجنة التنفيذية ومتابعة المهام من قِبل الإدارات المختصة لمعالجة الأحداث الطارئة، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الطوارئ لإدارة الحدث الطارئ، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الجهات الحكومية والخدمية وتحديد الجهات ذات الاختصاص المطلوب تدخلها ومشاركتها مع الأمانة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتسخير الإمكانات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
10:44 PM

"القويحص" يقرر تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة مكة

تتولى مهمة اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
303

أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ خطة الطوارئ لأمانة العاصمة المقدسة برئاسة الأمين.

وتفصيلاً، جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا وبعد الاطلاع على الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ المُعدة من قِبل إدارة الكوارث، وقد تم تحديد الإجراءات والمهام المناطة للجهات المعنية في ضوء الإمكانات المتوفرة لديها، ووضع كل الترتيبات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وتضمن القرار عضوية كلٍ من: وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس محمد المورقي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للدعم والمساندة المستشار إبراهيم الغامدي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي الحربي، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير سقاط، ووكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير عام مكتب أمين العاصمة المقدسة المهندس وائل حلواني، ومدير إدارة الكوارث المهندس مازن السناري.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة مدير إدارة الكوارث وعضوية كلٍ من: المهندس هاني فقيها، والمهندس محمد أبو طالب، والأستاذ محمود ساعاتي، والمهندس فهد البشري، والمهندس يحيى الأحمري، والمهندس عبد الكريم الزهراني.

وتحدد مهام اللجنة بالإشراف على تنفيذ الخطة التفصيلية لأمانة العاصمة المقدسة في حالات الطوارئ وعلى مدار العام، والإشراف العام على أعمال اللجنة التنفيذية ومتابعة المهام من قِبل الإدارات المختصة لمعالجة الأحداث الطارئة، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات الطوارئ لإدارة الحدث الطارئ، والمشاركة في الاجتماعات التنسيقية مع قيادات الجهات الحكومية والخدمية وتحديد الجهات ذات الاختصاص المطلوب تدخلها ومشاركتها مع الأمانة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وتسخير الإمكانات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة