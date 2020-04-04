بالأرقام.. هذا ما تخسره شركات الطيران في السعودية والشرق الأوسط بسبب "كورونا"

أهمية الدعم الحكومي في الفترة الحالية

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا" جميع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في أفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم المالي لشركات الطيران المدرجة كناقل وطني أو اقتصادي.

وتوقع الاياتا أن تصل الخسارة المحتملة في عائدات شركات الطيران في الشرق الأوسط، إلى 19 مليار دولار أمريكي، وهذا يعني انخفاض عائدات الصناعة بنسبة 39% للشرق الأوسط لعام 2020 مقارنة بعام 2019.

يذكر أن الدكتور سعيد البطوطي أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرنكفورت بألمانيا ونائب رئيس مجلس الأمناء للمركز العربي للإعلام السياحي؛ أكد أن شركات الطيران بالمملكة العربية السعودية وفقًا لتقرير الاياتا؛ سينخفض لديها عدد الركاب بمقدار 26,7 ملايين مسافر؛ مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5,61 مليار دولار أمريكي، وتعرض 217 ألفًا و570 شخصًا لفقدان وظائفهم، ونقص 13,6 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد السعودي.

وأوضح البطوطي أن الأهم خلال الفترة الحالية هو دعم قطاع النقل الجوي بحزم مساندات مالية من الحكومة؛ لأن قطاع النقل الجوي يتميز بسرعة التعافي واسترداد دورة الربح المالي بشكل سريع للغاية؛ وهو ما يطمئن الداعمين في القطاع والثقة في أهمية استعادة نشاط العمل في قطاع النقل الجوي بالمملكة، وكونها من أكبر الأسواق بالشرق الأوسط في أعداد المسافرين بالداخل والخارج.