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قبل يوم من استضافتها "محادثات أفغانستان".. روسيا: لا نخطط للاعتراف بـ"طالبان" حالياً

"لافروف" دعا الحركة إلى الوفاء بوعودها السياسية والعرقية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.

وذكر "لافروف" أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ"رويترز".

وتأتي تصريحات "لافروف" قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن "طالبان".

الرئيسية/ أخبار العالم

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قبل يوم من استضافتها "محادثات أفغانستان".. روسيا: لا نخطط للاعتراف بـ"طالبان" حالياً
سبق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.

وذكر "لافروف" أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ"رويترز".

وتأتي تصريحات "لافروف" قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن "طالبان".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
04:17 PM

قبل يوم من استضافتها "محادثات أفغانستان".. روسيا: لا نخطط للاعتراف بـ"طالبان" حالياً

"لافروف" دعا الحركة إلى الوفاء بوعودها السياسية والعرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.

وذكر "لافروف" أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ"رويترز".

وتأتي تصريحات "لافروف" قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن "طالبان".

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