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"الصحة": تسجيل 356 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 298 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تغلق مبنى إدارة المساجد بالدلم و10 مساجد بعدد من المناطق

بعد ثبوت حالات كورونا.. ودعت المواطنين للتعاون والإبلاغ عن الحالات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم؛ بعد إصابة مدير الإدارة وست من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

جاءت هذه القرارات في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجد بمحافظة المندق بالباحة، ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين للأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة؛ ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي توجد بها مخالفات أو تراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933، مؤكدة أن المواطن شريك مهم للقيام برسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وفق أعلى المعايير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تغلق مبنى إدارة المساجد بالدلم و10 مساجد بعدد من المناطق
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم؛ بعد إصابة مدير الإدارة وست من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

جاءت هذه القرارات في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجد بمحافظة المندق بالباحة، ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين للأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة؛ ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي توجد بها مخالفات أو تراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933، مؤكدة أن المواطن شريك مهم للقيام برسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وفق أعلى المعايير.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
04:43 PM

"الشؤون الإسلامية" تغلق مبنى إدارة المساجد بالدلم و10 مساجد بعدد من المناطق

بعد ثبوت حالات كورونا.. ودعت المواطنين للتعاون والإبلاغ عن الحالات

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عبدالله العنزي - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم؛ بعد إصابة مدير الإدارة وست من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد بعدد من مناطق المملكة بعد ثبوت حالات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

جاءت هذه القرارات في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر أنها باشرت خلال يومين إغلاق خمسة مساجد بمنطقة الرياض ثلاثة منها بمحافظة حريملاء وواحد في كل من الأفلاج والدلم، كما أغلقت مسجد بمحافظة المندق بالباحة، ومسجد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بالحدود الشمالية بعد ثبوت إصابات كورونا بين صفوف المصلين ومنسوبي المساجد.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة حيث يقوم الفرع بالمنطقة وإدارات المساجد بالمحافظات عبر شركات وطنية متخصصة بأعمال التعقيم وذلك بالتنسيق بين إدارات المساجد والشؤون الصحية وأمانات المناطق، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين للأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة؛ ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء.

ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي توجد بها مخالفات أو تراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933، مؤكدة أن المواطن شريك مهم للقيام برسالة الوزارة في العناية ببيوت الله وفق أعلى المعايير.

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