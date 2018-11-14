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المجلس البلدي بالرياض يقيم ورشة عمل لدعم القطاع الخاص

بحضور مجموعة من المستثمرين والمهتمين

عبد الله النحيط: عقدت اللجنة المالية والاستثمار في المجلس البلدي لأمانة الرياض، ورشة العمل بعنوان "الفرص الاستثمارية"؛ تنفيذًا للخطة التشغيلية لأعمال اللجنة، وهدفها تنمية الاستثمارات البلدية بأمانة المنطقة، وذلك بحضور مجموعة من المستثمرين والمهتمين.

وتناولت الورشة عرضاً عن أعمال إدارة الاستثمار بالأمانة والتحديات والخروج بعدد من التوصيات لإقرارها لاحقًا من المجلس البلدي؛ حيث بدأ بكلمة رئيس اللجنة المالية والاستثمار أحمد الشمري الذي رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.

وخلال الورشة تحدث الأمير عبد الله بن عياف آل مقرن عن الاستثمارات بالأمانة، ومن ثم بدأ العرض المهندس خالد السالم الذي تحدث عن رفع إيرادات الأمانة للوصول مستقبلاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً، وتحسين العلاقة مع المستثمر باعتباره شريكاً للأمانة، والسعي لاستغلال الفرص الاستثمارية بصورة مثالية تتماشى مع رسالة الأمانة.

عقب ذلك تمت مناقشة مهام الإدارات التي تختص بمتابعة المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، والتي تبلغ حوالي 722 عقداً استثماريّاً في عدة أنشطة متنوعة؛ منها (مراكز تجارية وورش ومستودعات ومسالخ ومواقف سيارات ومحطات محروقات وصرافات آلية ومصانع خرسانة وبلوك ومواد بناء)، بالإضافة إلى مجموعة مهام من ضمنها ابتكار فرص استثمارية جديدة.

كما ناقش المجلس ضعف التسويق في الفرص الاستثمارية وعدم تمييز صاحب الفكرة للمشاريع في حال طرحها للمزايدة، وضرورة وجود فريق تنسيقي بين لجنة المالية والاستثمار وغرفة الرياض وإدارة الاستثمار بالأمانة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في تقدير الأجرة للطروح القادمة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الشراكات المجتمعية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة وضرورة رفع مساهمة البلديات في خلق فرص استثمارية جديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجلس البلدي بالرياض يقيم ورشة عمل لدعم القطاع الخاص
سبق

عبد الله النحيط: عقدت اللجنة المالية والاستثمار في المجلس البلدي لأمانة الرياض، ورشة العمل بعنوان "الفرص الاستثمارية"؛ تنفيذًا للخطة التشغيلية لأعمال اللجنة، وهدفها تنمية الاستثمارات البلدية بأمانة المنطقة، وذلك بحضور مجموعة من المستثمرين والمهتمين.

وتناولت الورشة عرضاً عن أعمال إدارة الاستثمار بالأمانة والتحديات والخروج بعدد من التوصيات لإقرارها لاحقًا من المجلس البلدي؛ حيث بدأ بكلمة رئيس اللجنة المالية والاستثمار أحمد الشمري الذي رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.

وخلال الورشة تحدث الأمير عبد الله بن عياف آل مقرن عن الاستثمارات بالأمانة، ومن ثم بدأ العرض المهندس خالد السالم الذي تحدث عن رفع إيرادات الأمانة للوصول مستقبلاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً، وتحسين العلاقة مع المستثمر باعتباره شريكاً للأمانة، والسعي لاستغلال الفرص الاستثمارية بصورة مثالية تتماشى مع رسالة الأمانة.

عقب ذلك تمت مناقشة مهام الإدارات التي تختص بمتابعة المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، والتي تبلغ حوالي 722 عقداً استثماريّاً في عدة أنشطة متنوعة؛ منها (مراكز تجارية وورش ومستودعات ومسالخ ومواقف سيارات ومحطات محروقات وصرافات آلية ومصانع خرسانة وبلوك ومواد بناء)، بالإضافة إلى مجموعة مهام من ضمنها ابتكار فرص استثمارية جديدة.

كما ناقش المجلس ضعف التسويق في الفرص الاستثمارية وعدم تمييز صاحب الفكرة للمشاريع في حال طرحها للمزايدة، وضرورة وجود فريق تنسيقي بين لجنة المالية والاستثمار وغرفة الرياض وإدارة الاستثمار بالأمانة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في تقدير الأجرة للطروح القادمة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الشراكات المجتمعية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة وضرورة رفع مساهمة البلديات في خلق فرص استثمارية جديدة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
07:45 PM

المجلس البلدي بالرياض يقيم ورشة عمل لدعم القطاع الخاص

بحضور مجموعة من المستثمرين والمهتمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبد الله النحيط: عقدت اللجنة المالية والاستثمار في المجلس البلدي لأمانة الرياض، ورشة العمل بعنوان "الفرص الاستثمارية"؛ تنفيذًا للخطة التشغيلية لأعمال اللجنة، وهدفها تنمية الاستثمارات البلدية بأمانة المنطقة، وذلك بحضور مجموعة من المستثمرين والمهتمين.

وتناولت الورشة عرضاً عن أعمال إدارة الاستثمار بالأمانة والتحديات والخروج بعدد من التوصيات لإقرارها لاحقًا من المجلس البلدي؛ حيث بدأ بكلمة رئيس اللجنة المالية والاستثمار أحمد الشمري الذي رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة.

وخلال الورشة تحدث الأمير عبد الله بن عياف آل مقرن عن الاستثمارات بالأمانة، ومن ثم بدأ العرض المهندس خالد السالم الذي تحدث عن رفع إيرادات الأمانة للوصول مستقبلاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي مالياً، وتحسين العلاقة مع المستثمر باعتباره شريكاً للأمانة، والسعي لاستغلال الفرص الاستثمارية بصورة مثالية تتماشى مع رسالة الأمانة.

عقب ذلك تمت مناقشة مهام الإدارات التي تختص بمتابعة المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل، والتي تبلغ حوالي 722 عقداً استثماريّاً في عدة أنشطة متنوعة؛ منها (مراكز تجارية وورش ومستودعات ومسالخ ومواقف سيارات ومحطات محروقات وصرافات آلية ومصانع خرسانة وبلوك ومواد بناء)، بالإضافة إلى مجموعة مهام من ضمنها ابتكار فرص استثمارية جديدة.

كما ناقش المجلس ضعف التسويق في الفرص الاستثمارية وعدم تمييز صاحب الفكرة للمشاريع في حال طرحها للمزايدة، وضرورة وجود فريق تنسيقي بين لجنة المالية والاستثمار وغرفة الرياض وإدارة الاستثمار بالأمانة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في تقدير الأجرة للطروح القادمة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الشراكات المجتمعية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة وضرورة رفع مساهمة البلديات في خلق فرص استثمارية جديدة.

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