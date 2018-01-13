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مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة

تَسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، جراء عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات؛ حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين، في مقتل ثلاثة أشخاص في لويزيانا، وثلاثة آخرين في ألاباما، ورجل في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا: إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحيْ زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف مكتب الشريف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترًا)".

وتسببت العاصفة بعد ظهر يوم السبت، في انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص؛ وفقًا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.

الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة

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مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة
سبق

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، جراء عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات؛ حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين، في مقتل ثلاثة أشخاص في لويزيانا، وثلاثة آخرين في ألاباما، ورجل في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا: إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحيْ زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف مكتب الشريف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترًا)".

وتسببت العاصفة بعد ظهر يوم السبت، في انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص؛ وفقًا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
08:29 AM

مقتل 7 أشخاص على الأقل جراء عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة

تَسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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قُتل سبعة أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، جراء عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات؛ حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين، في مقتل ثلاثة أشخاص في لويزيانا، وثلاثة آخرين في ألاباما، ورجل في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا: إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحيْ زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف مكتب الشريف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترًا)".

وتسببت العاصفة بعد ظهر يوم السبت، في انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص؛ وفقًا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.

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