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القنصلية في هيوستن للسعوديين هناك: اتصلوا بنا

سكان فلوريدا خزّنوا الطعام والماء منتظرين" دوريان"

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن الأمريكية المواطنين الموجودين الآن في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا التواصل مع أرقام الطوارئ.

وأوضحت القنصلية أن الأرقام هي "2819178658، 2818890570 و2819178305".

وكانت القنصلية قد قالت في تغريدة لها: عزيزي المواطن في ولاية #فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالعاصفة (#Dorian).

وأضافت: نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علماً بأن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للإخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء.

وأمس عكف سكان ولاية فلوريدا الأمريكية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم؛ استعداداً لمواجهة إعصار "دوريان"، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأعلن مركز الأرصاد الأمريكي أن الإعصار "دوريان" هو من عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس من خمس فئات.

ووفق "رويترز"، قال المركز الذي مركزه ميامي إن "دوريان" أصبح "إعصاراً خطيراً جداً" ترافقه رياح متواصلة تبلغ سرعتها 185 كلم في الساعة.

ويتوقع أن تشتد العاصفة بشكل أكبر قبل أن تصل إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء، بحسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67، ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

وأضاف: "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات.. وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.

وأضاف: "إذا كنت في منطقة إخلاء، وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حالة تأهب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القنصلية في هيوستن للسعوديين هناك: اتصلوا بنا
سبق

دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن الأمريكية المواطنين الموجودين الآن في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا التواصل مع أرقام الطوارئ.

وأوضحت القنصلية أن الأرقام هي "2819178658، 2818890570 و2819178305".

وكانت القنصلية قد قالت في تغريدة لها: عزيزي المواطن في ولاية #فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالعاصفة (#Dorian).

وأضافت: نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علماً بأن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للإخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء.

وأمس عكف سكان ولاية فلوريدا الأمريكية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم؛ استعداداً لمواجهة إعصار "دوريان"، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأعلن مركز الأرصاد الأمريكي أن الإعصار "دوريان" هو من عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس من خمس فئات.

ووفق "رويترز"، قال المركز الذي مركزه ميامي إن "دوريان" أصبح "إعصاراً خطيراً جداً" ترافقه رياح متواصلة تبلغ سرعتها 185 كلم في الساعة.

ويتوقع أن تشتد العاصفة بشكل أكبر قبل أن تصل إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء، بحسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67، ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

وأضاف: "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات.. وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.

وأضاف: "إذا كنت في منطقة إخلاء، وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حالة تأهب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
02:54 PM

القنصلية في هيوستن للسعوديين هناك: اتصلوا بنا

سكان فلوريدا خزّنوا الطعام والماء منتظرين" دوريان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن الأمريكية المواطنين الموجودين الآن في مقاطعة بريفارد بولاية فلوريدا التواصل مع أرقام الطوارئ.

وأوضحت القنصلية أن الأرقام هي "2819178658، 2818890570 و2819178305".

وكانت القنصلية قد قالت في تغريدة لها: عزيزي المواطن في ولاية #فلوريدا والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالعاصفة (#Dorian).

وأضافت: نأمل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علماً بأن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للإخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء.

وأمس عكف سكان ولاية فلوريدا الأمريكية على تخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم؛ استعداداً لمواجهة إعصار "دوريان"، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.

وأعلن مركز الأرصاد الأمريكي أن الإعصار "دوريان" هو من عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس من خمس فئات.

ووفق "رويترز"، قال المركز الذي مركزه ميامي إن "دوريان" أصبح "إعصاراً خطيراً جداً" ترافقه رياح متواصلة تبلغ سرعتها 185 كلم في الساعة.

ويتوقع أن تشتد العاصفة بشكل أكبر قبل أن تصل إلى ولاية فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الاثنين أو الثلاثاء، بحسب المركز.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لجميع مقاطعات الولاية الـ67، ودعا ملايين السكان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول إلى "حدث كبير".

وأضاف: "نتوقع كمية كبيرة من الفيضانات.. وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء تكفي لمدة سبعة أيام".

غير أنه قال إن السلطات المحلية لم تأمر بعد بإخلاء مناطق إلى أن تتضح لدى الراصدين الجويين الصورة النهائية للمناطق التي سيمر بها الإعصار.

وأضاف: "إذا كنت في منطقة إخلاء، وصدر أمر بذلك، الرجاء تنفيذه".

وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حالة تأهب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

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