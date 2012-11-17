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مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب

للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي

أكدت مصادر إعلامية وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ 4 عمليات استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 130 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير 16 آلية في مأرب والبيضاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب
سبق

أكدت مصادر إعلامية وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ 4 عمليات استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 130 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير 16 آلية في مأرب والبيضاء.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
04:43 PM

مصادر تؤكد: وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب

للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي

تعبيرية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,317

أكدت مصادر إعلامية وصول قوات عسكرية يمنية مدربة ومجهزة إلى مأرب للانضمام للمعركة ضد ميليشيا الحوثي.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ 4 عمليات استهداف للميليشيات لدعم قوات الساحل الغربي وحماية المدنيين.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 130 عنصرًا من الميليشيات، وتدمير 16 آلية في مأرب والبيضاء.

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