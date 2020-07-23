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"كورونا" يغزو 403 أستراليين آخرين.. ويسلب الحياة من 5

الوفيات ترتفع إلى 130

سجلت أستراليا اليوم (الخميس)، أعلى عدد يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ثاني أكثر ولاياتها سكاناً.

وأوضحت ولاية فيكتوريا أنها سجلت 403 إصابات جديدة في حين توفي خمسة جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وهذا العدد من الوفيات هو أعلى عدد تسجله البلاد في يوم واحد جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

وسجلت أستراليا ككل حوالي 13 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 130 وفاة.

ونشأت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، بعدما بدأت أستراليا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في منتصف مارس (أذار) الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يغزو 403 أستراليين آخرين.. ويسلب الحياة من 5
سبق

سجلت أستراليا اليوم (الخميس)، أعلى عدد يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ثاني أكثر ولاياتها سكاناً.

وأوضحت ولاية فيكتوريا أنها سجلت 403 إصابات جديدة في حين توفي خمسة جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وهذا العدد من الوفيات هو أعلى عدد تسجله البلاد في يوم واحد جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

وسجلت أستراليا ككل حوالي 13 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 130 وفاة.

ونشأت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، بعدما بدأت أستراليا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في منتصف مارس (أذار) الماضي.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:01 PM

"كورونا" يغزو 403 أستراليين آخرين.. ويسلب الحياة من 5

الوفيات ترتفع إلى 130

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت أستراليا اليوم (الخميس)، أعلى عدد يومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال ثلاثة أشهر، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ثاني أكثر ولاياتها سكاناً.

وأوضحت ولاية فيكتوريا أنها سجلت 403 إصابات جديدة في حين توفي خمسة جراء الفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لـ"رويترز".

وهذا العدد من الوفيات هو أعلى عدد تسجله البلاد في يوم واحد جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.

وسجلت أستراليا ككل حوالي 13 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 130 وفاة.

ونشأت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة، بعدما بدأت أستراليا تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة التي فرضتها في منتصف مارس (أذار) الماضي.

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