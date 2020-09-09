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"فايننشال تايمز": استئناف اختبار لقاح "أكسفورد" الأسبوع المقبل

"أسترا زينيكا" علقت تجاربه بعد إصابة مشارك

نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن أشخاص على صلة بشركة أسترا زينيكا البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن ربما تستأنف تجاربها الأسبوع المقبل على اللقاح المحتمل لمرض "كوفيد-"19 الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية.

وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب، مما دفع أسهم الشركة للتراجع إذ اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب، وفقاً لـ "رويترز".

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"فايننشال تايمز": استئناف اختبار لقاح "أكسفورد" الأسبوع المقبل
سبق

نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن أشخاص على صلة بشركة أسترا زينيكا البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن ربما تستأنف تجاربها الأسبوع المقبل على اللقاح المحتمل لمرض "كوفيد-"19 الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية.

وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب، مما دفع أسهم الشركة للتراجع إذ اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب، وفقاً لـ "رويترز".

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
08:12 PM

"فايننشال تايمز": استئناف اختبار لقاح "أكسفورد" الأسبوع المقبل

"أسترا زينيكا" علقت تجاربه بعد إصابة مشارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن أشخاص على صلة بشركة أسترا زينيكا البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن ربما تستأنف تجاربها الأسبوع المقبل على اللقاح المحتمل لمرض "كوفيد-"19 الذي طورته جامعة أوكسفورد البريطانية.

وعلقت الشركة، المدرجة في بورصة لندن، التجارب بعد مرض لم تعرف أسبابه أصاب أحد المشاركين في التجارب، مما دفع أسهم الشركة للتراجع إذ اعتبر ذلك مؤشرا على تراجع فرص ظهور اللقاح في وقت قريب، وفقاً لـ "رويترز".

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