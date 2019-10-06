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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7962.77 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 41.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7962.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وإكسا التعاونية، والمصافي، والبحري، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، والأبحاث والتسويق، وسدكو كابيتال ريت، وصادرات، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.67%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والبحري، ودار الأركان، وزين السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الإنماء، والاتصالات، وسابك، والراجحي، والبحري، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 55.61 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 109 صفقات.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم السعودية الأسهم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7962.77 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 41.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7962.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وإكسا التعاونية، والمصافي، والبحري، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، والأبحاث والتسويق، وسدكو كابيتال ريت، وصادرات، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.67%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والبحري، ودار الأركان، وزين السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الإنماء، والاتصالات، وسابك، والراجحي، والبحري، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 55.61 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 109 صفقات.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
04:03 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7962.77 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 41.62 نقطة ليقفل عند مستوى 7962.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 31 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: نماء للكيماويات، وإكسا التعاونية، والمصافي، والبحري، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، والأبحاث والتسويق، وسدكو كابيتال ريت، وصادرات، والأسماك، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و2.67%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والبحري، ودار الأركان، وزين السعودية، وجبل عمر هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الإنماء، والاتصالات، وسابك، والراجحي، والبحري، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 55.61 نقطة ليقفل عند مستوى 3831.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 70 ألف سهم تقاسمتها 109 صفقات.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,510
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26 ديسمبر
27,581
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